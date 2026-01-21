فلسطين أون لاين

"فخَّخ مسجدًا وتباهى بالإبادة".. "هند رجب" تلاحق جنديًا إسرائيليًا في نيويورك

21 يناير 2026 . الساعة 08:18 بتوقيت القدس
الجندي الإسرائيلي غاي هوخمان

قدمت مؤسسة "هند رجب" الحقوقية شكوى جنائية إلى السلطات في نيويورك ضد ممثل كوميدي إسرائيلي متواجد حاليًا في المدينة الأمريكية، وسبق أن فخخ مسجدًا بقطاع غزة خلال مشاركته في حرب الإبادة الجماعية.

وقالت المؤسسة، أمس الثلاثاء، إنها صعدت إجراءاتها القانونية ضد غاي هوخمان (ممثل كوميدي وجندي احتياط)؛ للاشتباه في ارتكابه جرائم حرب بغزة.

وأوضحت أنها قدمت طلبًا عاجلًا لملاحقته قضائيا في الولايات المتحدة، ودعمته بـ"ملف أدلة موسّع يوثّق جرائم حرب وتحريض مباشر على الإبادة الجماعية في غزة".

وأضافت "هوخمان احتُجز الاثنين وخضع لاستجواب مطوّل في مطار تورنتو بيرسون الدولي في كندا، بعد تقديم شكوانا وتسليم ملف التحقيق إلى السلطات".

وأشارت "هند رجب" إلى أنه لم يُفرج عنه إلا بعد تدخّل السفارة الإسرائيلية، مما يُبرز خطورة الضغوط الإسرائيلية التي تهدف إلى عرقلة العدالة والمساءلة.

وتابعت "من المقرر أن يقدم هوخمان عرضا فنيا في نيويورك مساء الثلاثاء".

وأرفقت المؤسسة مع بيانها مقطع فيديو يظهر فيه هوخمان وهو يفخخ مسجدا في رفح جنوبي قطاع غزة قبل تفجيره.

كما يشمل المقطع تصريحات أدلى بها داخل غزة أثناء عمله مع وحدة متحدث "جيش الاحتلال"، وأثناء عروض عامة وبث مباشر عبر الإنترنت.

وتتضمن التصريحات دعوات إلى القتل الجماعي وإبادة الفلسطينيين، واستخدام الأسلحة النووية ضد غزة، والاحتفاء بسقوط ضحايا مدنيين، ودعوات إلى التجويع والتهجير والعقاب الجماعي، واستحضار خطاب ديني يدعو إلى الإبادة الجماعية، وفق المؤسسة.

يُذكر أن مؤسسة هند رجب تأسست في شباط/ فبراير 2024، وتتخذ من العاصمة البلجيكية "بروكسل" مقرًا لها، وقد برز اسمها خلال الفترة الماضية كإحدى أبرز الهيئات الحقوقية الأوروبية المتخصصة في تقديم دعاوى قضائية ضد "إسرائيليين" بتهم ارتكاب جرائم حرب بحق الفلسطينيين.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات
