بالأسماء.. كشف مستفيدي الغاز في غزة وشمالها لتاريخ 22 يناير

متابعة/ فلسطين أون لاين

نشرت الهيئة العامة للبترول في غزة ، مساء يوم الثلاثاء، كشف مستفيدي الغاز لمحافظة غزة وشمالها وذلك لتاريخ 22 الشهر الجاري .

وأعلنت الهيئة في وقت سابق من هذا اليوم دخول حمولة 8 شاحنات غاز ، وسيتم توزيعها على المواطنين حسب الكشوفات المعلنة التالية :

جزء من كشف 16/01 لمحافظات الشمال و غزة.

جزء من كشف 20/01 لمحافظات الوسطى و خانيونس و رفح.

وذلك لقرابة 20755 مستفيد.

كشف محافظة غزة "اضغط هنا"

كشف محافظة شمال غزة "اضغط هنا"





شروط الاستفادة من غاز الطهي بغزة

أعلنت الهيئة، إمكانية استفادة القاصرين من منظومة الغاز، شريطة انطباق أحد الشروط المعينة عليهم، موضحة أن الشروط تشمل الحالات التالية:

وفاة الأبوين أو سفرهم. وفاة الأب وزواج الأم من شخص آخر. وفاة الأب وسفر الأم.

رابط التسجيل للاستفادة من الغاز

ودعت الهيئة الشخص المحتضن للقاصرين إلى الدخول إلى الخدمة الإلكترونية الخاصة بحصر بيانات القاصرين عبر الرابط التالي اضغط هنا، وذلك من أجل تعبئة البيانات المطلوبة، مع ضرورة إرفاق الوثائق اللازمة المتعلقة بالوصاية.

للتسجيل في الرابط اضغط هنا

خطوات تحديث الغاز