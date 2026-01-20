"حماس": هدم الاحتلال منشآت "الأونروا" انتهاكٌ صارخٌ لكافة القوانين والأعراف الدولية

فلسطين أون لاين

20 يناير 2026 . الساعة 11:58 بتوقيت القدس
هدم الاحتلال منشآت داخل المقر الرئيس لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في حي الشيخ جراح

استنكرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" قيام الاحتلال الإسرائيلي، صباح يوم الثلاثاء، بهدم وتجريف عدد من المنشآت داخل المقر الرئيس لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، وبإشراف الوزير المتطرف الفاشي بن غفير.

وأكدت "حماس" في تصريح صحفي، أن هدم الاحتلال منشآت "الأونروا" يعد انتهاكا صارخا لكافة القوانين والأعراف الدولية، ويعكس غطرسة رسمية غير مسبوقة، وازدراء متعمدا للأمم المتحدة ومؤسساتها وللمجتمع الدولي.

وطالبت بإدانة دولية واسعة وحازمة لهذا السلوك الإجرامي الأرعن، وبالتحرك الفوري لإلزام سلطات الاحتلال بوقف استهداف الأونروا ومقراتها ومنشآتها، وتمكينها من أداء مهامها وفق تفويض الأمم المتحدة، وضمان حمايتها باعتبارها الشاهد الدولي على قضية لاجئي شعبنا وحقوقهم، وفي مقدمتها حق العودة، وعدم السماح للاحتلال بتقويض دورها أو طمس وجودها الحيوي.

ودعت "حماس" جميع المؤسسات الدولية القانونية والحقوقية إلى ملاحقة قادة العدو وتقديمهم إلى المحاكم الدولية على جرائمهم المتواصلة بحق شعبنا الفلسطيني.

