المغرب ينضم رسميا لدعوة ترامب للمشاركة في "مجلس السلام" بشأن غزة

أعلنت وزارة الخارجية المغربية، أن الملك محمد السادس وافق على دعوة وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للانضمام بصفته عضوا مؤسسا في مجلس السلام في غزة.

وأكد البيان أن المغرب سيعمل على المصادقة على الميثاق التأسيسي للمجلس.

وجاء في بيان الوزارة: "تشيد المملكة المغربية بالإعلان عن إطلاق المرحلة الثانية من مخطط السلام الشامل للرئيس ترامب، وكذا بالإحداث الرسمي للجنة الوطنية لإدارة غزة كهيئة انتقالية مؤقتة".

وفي وقت سابق، أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تلقى دعوة مماثلة للانضمام إلى المجلس، حيث صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف: "نعم، تلقى الرئيس بوتين دعوة عبر القنوات الدبلوماسية للانضمام إلى مجلس السلام. نحن الآن ندرس تفاصيل هذا الاقتراح، بما في ذلك إجراء اتصالات مع الجانب الأمريكي لتوضيح جميع الحيثيات الدقيقة".

وأعلنت الرئاسة التركية السبت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه دعوة إلى نظيره التركي رجب طيب أردوغان للانضمام كعضو مؤسس في ما يُعرف بـ"مجلس السلام" الخاص بقطاع غزة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الجهود الدولية للسلام وحل النزاع في المنطقة.

وفي سياق متصل، أعلن وزير الخارجية المصري خلال مؤتمر صحفي أن القاهرة تدرس بدورها دعوة الرئيس الأمريكي ترامب لنظيره المصري عبد الفتاح السيسي للانضمام إلى المجلس ذاته. ويأتي ذلك في إطار الجهود الرامية لإشراك الدول الفاعلة إقليمياً ودولياً في إشراف المجلس على الحكم المؤقت لقطاع غزة، الذي يشهد وقف إطلاق نار هش منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

من جانبها أعلنت البحرين، تلقيها دعوة من الولايات المتحدة للانضمام إلى "مجلس السلام" الخاص بقطاع غزة.

ومساء الجمعة، أعلن البيت الأبيض، أعضاء ما أطلق عليه اسم "مجلس السلام" في غزة، إلى جانب الكشف عن تشكيل "مجلس غزة التنفيذي"، وذلك في إطار المساعي للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.

وأشار البيت الأبيض، في بيان، إلى أن الرئيس ترامب رحب بتشكيل "اللجنة الوطنية لإدارة غزة"، معتبرا ذلك "خطوة حيوية نحو تنفيذ المرحلة الثانية من خطته الشاملة لإنهاء الصراع في غزة".

