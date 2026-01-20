الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات واقتحامات في الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم الثلاثاء، عددًا من المواطنين الفلسطينيين خلال حملة اقتحامات ومداهمات واسعة طالت مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة، تخللها تفتيش المنازل والعبث بمحتوياتها، في إطار سياسة الاعتقالات المتواصلة.

في محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشبان مصطفى صايل من قرية عوريف، وهاني البخاري من شارع فيصل، إضافة إلى عمر عمار إسكندر من منطقة الجبل الشمالي/خلة الإيمان، إلى جانب اعتقال آخر لمواطن مجهول الهوية من مخيم العين.

وفي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين مازن عبيات، وخالد إبراهيم حسان، وإبراهيم مراد عبيات، وعاطف رائد عبيات، ويزن عطا الله الهريمي، ووليد أسعد أبو غوش، ومهدي عمر زيادة، إضافة إلى عيسى عودة جواريش من منطقة جبل الموالح، ومنير عبد الله حجازي، وسعد عبد الله نواورة من جبل النواورة، ومحمود موسى أبو عاهور من شارع الصف، ومحمود فتحي أبو عاهور، ومحمود طه أبو طه، إلى جانب اعتقال عرابي جواريش من جبل الموالح.

أما في محافظة جنين، فقد طالت الاعتقالات الشبان محمد عياد خلوف، وعبادة مبارك جرار، وأحمد مازن عتيق، ورضوان فؤاد جرار، وفايز حاتم الشايب، وأيهم صبح، ومصطفى القبلاوي، وأحمد القبلاوي، وطارق خضور، وعمر خضور، وذلك من قرية برقين.

وفي محافظة رام الله والبيرة، اعتقلت قوات الاحتلال الطفل مراد خلف حمايل من بلدة كفر مالك.

يؤكد مكتب إعلام الأسرى أن تصاعد حملات الاعتقال، لا سيما بحق الأطفال والمواطنين من مختلف المحافظات، يعكس سياسة عقاب جماعي ممنهجة، ويشكّل انتهاكًا صارخًا لكافة المواثيق الدولية، محمّلًا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير المعتقلين وسلامتهم.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى