كندا تبحث إرسال قوات إلى غرينلاند.. ماذا عن الموقف الأوروبيّ؟

نقلت وكالة رويترز، عن مصدر مطلع قوله، إن كندا تدرس إمكانية إرسال فرقة صغيرة من قواتها إلى غرينلاند للمشاركة في مناورات عسكرية ينظمها حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن مسؤولين عسكريين كنديين عرضوا على الحكومة خطط العملية، وينتظرون القرار النهائي من رئيس الوزراء مارك كارني، في حين امتنع مكتب كارني عن التعليق على الأمر.

وأرسلت دول أوروبية عدة خلال الأسبوع الماضي أعدادا محدودة من القوات إلى غرينلاند، في إطار الاستعداد لإجراء تدريبات عسكرية أوسع لاحقا هذا العام.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تمثل فيه تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول السيطرة على غرينلاند تحديا دبلوماسيا وأمنيا لكندا وحلفائها، خاصة في ظل مساعي أوتاوا لإظهار تضامنها مع الشركاء الأوروبيين، مع الحفاظ في الوقت نفسه على قنوات التواصل مع واشنطن.

وقالت ألمانيا وفرنسا والسويد والنرويج وفنلندا وهولندا إنها بدأت إرسال عسكريين إلى الجزيرة لبدء الاستعدادات لتدريبات أكبر في وقت لاحق من العام، في خطوة قابلها الرئيس الأمريكي بفرض رسوم جمركية بنسبة 10% على الصادرات من تلك الدول إلى حين التوصل إلى اتفاق لشراء الولايات المتحدة غرينلاند من الدانمارك.

ومن جهته، قال عضو الكونغرس الجمهوري الأمريكي مايكل ماكول، إن احتمال قيام الرئيس دونالد ترامب باحتلال جزيرة غرينلاند عسكريا، سيعني حربًا مع حلف شمالي الأطلسي.

وأضاف ماكول في تصريحات، على قناة "أي بي سي" الأمريكية، يوم الأحد أن الولايات المتحدة قد يكون بإمكانها شراء غرينلاند، لكن أي خيار عسكري سيكون له عواقب جدية،.

وتابع "إذا أراد ترامب شراء غرينلاند فهذا موضوع مختلف. أما إذا شرع في احتلال عسكري، فهذا سيفعِّل المادة الخامسة من اتفاقية الناتو بشكل كامل، وسيؤدي عمليا إلى حرب مع الحلف. وحذَّر من أنه في حال حدوث هكذا تطورات، فإن ذلك سيعني القضاء بشكل كامل على "الناتو".

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات