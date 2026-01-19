فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

أهالي قرية عصيرة القبلية يربكون المستوطنين ويؤسسون لمعادلة الصمود

الأونروا تحذر من مستويات قياسية لانتشار الأمراض في غزة

عدالة: كنيست الاحتلال يسرّع إقرار قانون "إعدام الأسرى"

بشارة بحبح يكشف ملامح "مجلس السلام" بغزة وقصة المليار دولار

مجلس غزَّة يفضح خلاف خارجيّ وتأزُّم داخليّ في حكومة نتنياهو

مهنا لـ"فلسطين": الاحتلال دمر معظم الآبار ويمنع إدخال المعدات اللازمة

حماس: افتتاح الاحتلال مستوطنة جديدة يشكل تصعيداً خطيراً

بين أنفاسٍ معلّقة وأجهزة لا تكفي… دعاء تولد في قلب الخطر

اللجنة المركزية تقرر إجراء الانتخابات المحلية في دير البلح

بالأسماء.. 26 معتقلاً من غزة تم الحصول على أماكن احتجازهم

يديعوت: (إسرائيل) تعرقل دخول لجنة إدارة غزة إلى القطاع

19 يناير 2026 . الساعة 20:52 بتوقيت القدس
...
معبر رفح الحدودي من الجانب المصري مع قطاع غزة
متابعة/ فلسطين أون لاين

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن "إسرائيل" تواصل تعطيل فتح معبر رفح ومنع دخول لجنة إدارة غزة إلى القطاع، رغم المطالبات الأميركية.

وأفادت الصحيفة، مساء يوم الإثنين، بأن قرار عدم فتح المعبر اتُّخذ خلال اجتماع الكابينيت الإسرائيلي المصغّر للشؤون الأمنية والسياسية، الذي عُقد مساء الأحد برئاسة بنيامين نتنياهو.

وفي السياق، ذكرت القناة 12 العبرية، أن المحادثة الهاتفية الأخيرة بين نتنياهو ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو كانت متوترة، حيث أبلغ روبيو نتنياهو أن قرار إشراك قطر وتركيا في المجلس الإداري "لا رجعة عنه".

بالتوازي، كشف عضو في اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، فضّل عدم الكشف عن هويته، أنه لا موعد حتى الآن لدخول اللجنة إلى القطاع بسبب عراقيل إسرائيلية، مشيرًا إلى مساعٍ يبذلها الوسطاء لدفع الولايات المتحدة للضغط على نتنياهو للسماح ببدء عمل اللجنة.

#معبر رفح #مصر #إدارة غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة