يديعوت: (إسرائيل) تعرقل دخول لجنة إدارة غزة إلى القطاع

متابعة/ فلسطين أون لاين

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن "إسرائيل" تواصل تعطيل فتح معبر رفح ومنع دخول لجنة إدارة غزة إلى القطاع، رغم المطالبات الأميركية.

وأفادت الصحيفة، مساء يوم الإثنين، بأن قرار عدم فتح المعبر اتُّخذ خلال اجتماع الكابينيت الإسرائيلي المصغّر للشؤون الأمنية والسياسية، الذي عُقد مساء الأحد برئاسة بنيامين نتنياهو.

وفي السياق، ذكرت القناة 12 العبرية، أن المحادثة الهاتفية الأخيرة بين نتنياهو ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو كانت متوترة، حيث أبلغ روبيو نتنياهو أن قرار إشراك قطر وتركيا في المجلس الإداري "لا رجعة عنه".

بالتوازي، كشف عضو في اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، فضّل عدم الكشف عن هويته، أنه لا موعد حتى الآن لدخول اللجنة إلى القطاع بسبب عراقيل إسرائيلية، مشيرًا إلى مساعٍ يبذلها الوسطاء لدفع الولايات المتحدة للضغط على نتنياهو للسماح ببدء عمل اللجنة.