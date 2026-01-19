بالأسماء.. 26 معتقلاً من غزة تم الحصول على أماكن احتجازهم

متابعة/ فلسطين أون لاين
نشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، يوم الإثنين، قائمة بأسماء عدد من معتقلي قطاع غزة، وأماكن احتجازهم في سجون ومعسكرات الاحتلال الإسرائيلي.
وأرفقت هيئة شؤون الأسرى، عبر منصاتها، تذكيرًا لأهلنا في القطاع مرفق الرابط الخاص لإمكانية الفحص عن مكان احتجاز أبنائهم المعتقلين اضغط هنا.
- مرفق قائمة بأسماء معتقلين من غزة تلقت مؤسسات الأسرى ردودا بشأن أماكن احتجازهم عبر جيش الاحتلال، علماً أن العديد من معتقلي غزة ما زالوا رهن جريمة الإخفاء القسري
- • رامي يحيى خليل قنيطة/ سجن نفحة
- • سفيان محمد ابو بكر/ سجن نفحة
- • محمد نافز هبيل/ سديه تيمان
- • جهاد يوسف غندور/ سديه تيمان
- • عبد الحميد عبد الحافظ فرا/ سديه تيمان
- • انس محمد سميح رويشد/ سجن نفحة
- • ياسر نصر سلمان ابو قليق/ سجن نفحة
- • مؤمن سامي خليل حلبي/ سجن نفحة
- • احمد صالح احمد عرادة/ نيتسان الرملة (ركيفت)
- • عبد الرحمن محمود ذياب أبو بكر/ نفحة
- • عبد الرحمن محمود ذياب أبو بكر/ نيتسان ارملة (ركيفت)
- • عبد الرحمن محمود ذياب أبو بكر/ النقب
- • إبراهيم اياد إبراهيم صبيح/ عوفر
- • محمد معين أبو سعدة/ ممنوع من لقاء المحامي لغاية 11/2/2026
- • سعيد معين أبو سعدة/ عسقلان
- • جلال سليم جلال فرا/ النقب
- • محمود خالد كامل بسوس/ النقب
- • بلال محمود حسين عزيز/ نفحة
- • رمضان جهاد الشيخ خليل/ النقب
- • صهيب يوسف محي الدين مقداد/ النقب
- • زكريا حسن محمود طافش/ نفحة