الصحة بغزة: 465 شهيدًا منذ إعلان وقف إطلاق النَّار

أصدرت وزارة الصحة بغزة، يوم الاثنين، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إنّ شهيدين -أحدهما تم انتشاله- و12 إصابة، وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ48 ساعة الماضية.

ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر)، بلغ إجمالي عدد الشهداء 465، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 1,287، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 713 شهيدًا.

وبلغت الإحصائية التراكمية لضحايا العدوان الإسرائيلي 71,550 شهيدًا و 171,365 إصابة، منذ بدء الإبادة الجماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

