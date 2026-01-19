مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسًا تلمودية

اقتحم مئات المستوطنين، يوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت مصادر مقدسية إن 248 مستوطنًا و38 طالبًا يهوديًا و22 شرطيًا إسرائيليًا اقتحموا باحات المسجد الأقصى صباح اليوم، من جهة "باب المغاربة" الخاضع لسيطرة الاحتلال منذ العام 1967.

وأشارت المصادر إلى أن المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، وتلقوا شروحات حول "الهيكل المزعوم"، تزامنًا مع تأدية صلوات وطقوس تلمودية في "الأقصى".

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين بشكل يومي، ويتم الاقتحام عبر مجموعات بحماية سلطات الاحتلال وعلى فترتين؛ صباحية ومسائية، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني فيه.

وتواصل قوات الاحتلال التضييق على دخول المصلين والمقدسيين للمسجد، وتحتجز هوياتهم عند بواباته الخارجية.

وتتواصل الدعوات الفلسطينية لتكثيف الحشد والتواجد الواسع في المسجد الأقصى، للتصدي لمخططات المستوطنين واعتداءاتهم المتواصلة.





المصدر / فلسطين أون لاين