الاحتلال يشنُّ عدوانًا على مدينة الخليل

أعلن الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم الاثنين، بدء عملية عسكرية واسعة في حي جبل جوهر بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة الخليل، ونصبت عدة حواجز وأغلقت عدة احياء بالمنطقة الجنوبية من المدينة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال داهمت مدينة الخليل، ونصبت عدة حواجز وأغلقت عدة احياء بالمنطقة الجنوبية من المدينة، واعتقلت سبعة مواطنين من محافظة الخليل، عقب اقتحام منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال داهمت مدينة الخليل واعتقلت المواطنين وائل الطويل، وأمير خيري أبو حديد، ومكافح أبو داود، وناصر حسين الأطرش، وحسام المحتسب، ومن بلدة الشيوخ شمالا اعتقلت المواطن محمد درويش حلايقة، ومن بلدة سعير اعتقلت الطفل محمد مطور (13 عاما).

وفرضت قوات الاحتلال إغلاقًا على عدة احياء بالمنطقة الجنوبية من مدينة الخليل واغلقت عدة طرق فرعيه بالبوابات الحديدية والمكعبات الاسمنتية والسواتر الترابية، وفتشت عدة منازل وعاثت بمحتوياتها خرابا واعتدت على اصحابها بالضرب.

كما نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.

المصدر / فلسطين اون لاين