فاجعة في المنوفية.. تفاصيل العثور على 3 أطفال مشنوقين داخل قرية مصرية

18 يناير 2026 . الساعة 19:07 بتوقيت القدس
صورة تعبيرية
متابعة/ فلسطين أون لاين

استيقظ أهالي قرية الراهب بمحافظة المنوفية المصرية على واحدة من أبشع الجرائم التي هزّت الرأي العام، إثر العثور على جثث ثلاثة تلاميذ داخل منزل مهجور، في واقعة غامضة أعادت إلى الواجهة مخاوف من الجرائم التي تستهدف الأطفال.

بدأت القصة بتلقي الأجهزة الأمنية بلاغاً يفيد بتغيب الأطفال الثلاثة أثناء عودتهم من درس، بشكل مفاجئ، مما دفع أهالي القرية لإطلاق حملات بحث واسعة وسط حالة من القلق والخوف.

ومع تصاعد الغموض، لجأت الأجهزة المعنية إلى تفريغ كاميرات المراقبة المنتشرة على خط سير الأطفال، لتظهر تحركات غير طبيعية لجارهم في توقيت اختفائهم.

قاد تتبع تسجيلات الكاميرات قوات الأمن إلى منزل مهجور بالقرية، حيث كانت الصدمة الكبرى في انتظار الجميع.

تم العثور على جثث الأطفال الثلاثة وبها آثار شنق، في مشهد مروع أكد تعرضهم لجريمة بشعة هزّت القرية بأكملها.

كشفت التحريات الأولية أن المتهم، وهو جار الأطفال، استدرجهم إلى المنزل المهجور مستغلاً ثقة الأسرة فيه وأن سيرهم معه مشهد طبيعي، وذلك بحسب صحيفة تليجراف مصر.

وأظهرت التحقيقات أنه اعتدى على طفلة منهم، قبل أن يسرق حلقها الذهبي، ثم أقدم على قتل الأطفال شنقاً في محاولة لإخفاء جريمته.

أكد أحد أهالي القرية أن المتهم كان معروفاً بسوء السمعة، إلا أن كونه جاراً للأسرة جعلهم يطمئنون إليه.

وأضاف أن الحقيقة بدأت في الظهور عقب مراجعة كاميرات المراقبة بعد اختفاء الأطفال، وهو ما عجّل بكشف الجريمة.

تم نقل جثامين الأطفال إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات على الفور لكشف جميع ملابسات الواقعة، فيما تواصل الأجهزة الأمنية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم تمهيداً لمحاسبته.

