إصابات وإحراق مساكن ومركبتين في هجوم واسع للمستوطنين شرقي القدس

أصيب عدد من المواطنين ومتضامنان أجنبيان، وأحرقت عدة مساكن ومركبتان، مساء يوم السبت، في هجوم للمستوطنين على تجمع خلة السدرة البدوي قرب بلدة مخماس، شمال شرق القدس المحتلة.

وأفادت محافظة القدس بأن عشرات المستوطنين نفّذوا هجوما واسعا على التجمع، ما أسفر عن عدة إصابات، إضافة لإحراق مركبتين و8 مساكن، فيما ذكرت مصادر محلية أن المستوطنين هاجموا التجمع وسط إطلاق الرصاص الحي، قبل أن يشرعوا بالاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم.

من جانبها، ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت مع إصابة مواطنين اثنين ومتضامنين أجنبيين جراء هجوم المستوطنين على التجمع، وقد جرى نقلهم إلى المستشفى.

وأكدت محافظة القدس أن تجمع خلة السدرة يتعرض بشكل يومي لاعتداءات ومضايقات من المستوطنين، في سياق تضييقات متواصلة تهدف إلى إخلاء التجمع قسرا تمهيدا لإقامة مشاريع استيطانية على أراضيه.

المصدر / فلسطين أون لاين