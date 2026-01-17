الجيش السوري يفرض طوقًا عسكريًا غرب الفرات ويعلن مقتل 4 من جنوده

أعلنت هيئة عمليات الجيش السوري اعتبار المناطق الواقعة غرب نهر الفرات منطقة عسكرية مغلقة، في خطوة قالت إنها جاءت عقب تعرّض مواقع تابعة للجيش لهجمات نفذتها مجموعات مرتبطة بحزب العمال الكردستاني. وأكدت الهيئة أن القرار يهدف بالدرجة الأولى إلى حماية المدنيين وضمان سلامتهم.

ودعت الهيئة سكان المنطقة إلى تجنّب الاقتراب من مواقع وتجمعات حزب العمال الكردستاني، إضافة إلى ما وصفته بـ“فلول نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد”، مشددة على أن الإجراءات المتخذة تأتي في إطار تدابير أمنية احترازية.

ميدانيًا، دخلت وحدات من الجيش السوري صباح السبت مناطق في ريف حلب كانت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) قد أعلنت الانسحاب منها، مع تأكيد الهيئة أن القوات لن تستهدف عناصر قسد خلال عملية الانسحاب من مناطق غرب الفرات.

سيطرة كاملة

وأفادت هيئة العمليات ببسط السيطرة الكاملة على مدن دير حافر ومسكنة والجفيرة في ريف حلب الشرقي، إلى جانب 34 بلدة وقرية، موضحة أن وحدات الهندسة باشرت تمشيط المناطق وتأمينها من الألغام والمخلّفات الحربية.

وفي ريف الرقة، أعلنت الهيئة بدء دخول قوات الجيش إلى بلدة دبسي عفنان في الريف الغربي للمحافظة، في وقت أظهرت فيه مشاهد مصوّرة ازدحامًا ملحوظًا عند مداخل مدينة دير حافر مع عودة الأهالي إليها بعد انسحاب قوات قسد وانتشار الجيش.

وذكرت مصادر رسمية أن المناطق التي دخلها الجيش كانت قد خضعت لسيطرة قوات قسد عقب سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في نهاية عام 2024. كما أعلن الجيش تأمين خروج أكثر من 200 عنصر من قسد بأسلحتهم من دير حافر ومحيطها، بالتزامن مع بدء انتشار وحدات الأمن الداخلي في المدينة.

مقتل 4 جنود

وفي تطور لافت، أعلن الجيش سيطرته على مطار الجراح العسكري في ريف حلب الشرقي، فيما أُعلن عن مقتل جنديين في بلدة دبسي عفنان بريف الرقة، وجنديين آخرين قرب مدينة مسكنة، إثر اشتباكات قال الجيش إنها وقعت رغم وجود اتفاق لوقف إطلاق النار.

من جهتها، قالت قوات سوريا الديمقراطية إن الاشتباكات في دبسي عفنان اندلعت بعد “هجوم للجيش السوري على نقاط تابعة لها”، متهمة الحكومة السورية بخرق بنود الاتفاق المبرم برعاية دولية، ومحمّلة إياها مسؤولية التصعيد في مسكنة.

وأكد بيان لقسد أن وقف الاشتباكات يتطلب التزامًا كاملًا ببنود الاتفاق إلى حين استكمال انسحاب مقاتليها من المنطقة. وفي السياق ذاته، أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بأن عناصر من قسد أقدموا على إحراق فرع المرور في مدينة مسكنة قبيل انسحابهم منها.

المصدر / وكالات