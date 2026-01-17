464 شهيدًا منذ إعلان وقف إطلاق النَّار وحصيلةٌ جديدة لوفيات البرد القارس بغزَّة

فلسطين أون لاين

17 يناير 2026
أهالي يودعون أبناءهم الذين ارتقوا شهداء في قصف الاحتلال على غزة (أرشيفية)

أصدرت وزارة الصحة بغزة، يوم السبت، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إنَّ شهيدًا واحدًا و 6 إصابات وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة وفاه طفلة (27 يومًا) نتيجة البرد الشديد مما يرفع وفيات الأطفال نتيجة البرد منذ بداية فصل الشتاء الي 8 وفيات.

ومنذ إعلان وقف إطلاق النار (11 أكتوبر)، بلغ إجمالي عدد الشهداء 464، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 1,275، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 712 شهيدًا.

وارتفعت الإحصائية التراكمية منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على القطاع إلى 71,548 شهيدًا، و171,353 إصابةً.

وذكرت الوزارة أنه تم إضافة عدد 92 شهيدًا للإحصائية التراكمية للشهداء، ممن تم اكتمال بياناتهم واعتمادهم من لجنة اعتماد الشهداء من تاريخ 02/01/2026 إلى 16/01/2026.

 وأشارت وزارة الصحة في تقريرها إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

