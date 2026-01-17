بلدية غزة: توقف إمدادات المياه جراء استهدافات الاحتلال شرقي المدينة

قالت بلدية غزة، إن سبب أزمة نقص المياه الحالية في مناطق واسعة من المدينة ناجم عن كسر في خط مياه "ميكروت" شرق المدينة بسبب قصف الاحتلال على القطاع.

وأوضحت البلدية في تصريحات صحفية تابعتها "فلسطين أون لاين" أن طواقمها الفنية رصدت كسراً كبيراً في خط مياه "ميكروت" الواقع شرقي المدينة، مؤكدة أن هذا العطل جاء نتيجة قصف الاحتلال للمنطقة، مما أدى إلى توقف إمدادات المياه عن آلاف الوحدات السكنية.

وأشارت إلى أن طواقمها تقوم حاليا بأعمال إصلاح للخط بالتنسيق مع جهات مختصة، وفور إتمام عملية سيتم إعادة ضخ المياه وفقا للجدول المتبع".

ونوهت إلى أنَّ المناطق التي تتأثر حاليا بنقص المياه هي: منطقة الزيتون ومنطقة الشجاعية وساحة الشوا وشارع يافا والبلدة القديمة ومنطقة تل الهوى وأجزاء من منطقة الصبرة، بالإضافة إلى المناطق الغربية للمدينة.

ومنذ اندلاع حرب الإبادة المدمرة على القطاع، في السابع من أكتوبر 2023، استهدفت آلة الحرب "الإسرائيلية" مصادر المياه في مناطق العمليات العسكرية بشكل مباشر، فقصفت الآبار الرئيسية والخطوط الناقلة ومحطات الضخ والتحلية، ما أدى إلى خروج معظمها عن الخدمة، ونتيجة لذلك، حُرم عشرات الآلاف من العائلات من المياه اللازمة للشرب والاستخدام اليومي.



المصدر / فلسطين أون لاين