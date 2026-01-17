الاحتلال ينفِّذ حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في الضفة الغربية

فلسطين أون لاين

17 يناير 2026 . الساعة 08:41 بتوقيت القدس
اعتقالات في الضفة (أرشيفية)

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر يوم السبت، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في عدد من مناطق الضفة الغربية، تخللها اقتحام منازل المواطنين، وتخريب محتوياتها، والاعتداء على الأهالي.

ففي بلدة إذنا غرب الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر مجاهد محمد مطلق أبو جحيشة، رغم أنه تحرر قبل أقل من أسبوع من سجون الاحتلال.

وفي مدينة قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب معاذ نوفل خلال اقتحام حي النقار، كما صادرت مركبته.

أما في بلدة دير أبو ضعيف شرق جنين، فقد اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد إسحاق محاميد.

وفي مخيم شعفاط، اعتقلت قوات الاحتلال الطفل إياد عودة، شقيق الأسيرة المقدسية تسنيم عودة.

وفي بلدة أرطاس جنوب بيت لحم، أعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسير المحرر أحمد عايش من منزله، علمًا أنه تحرر في صفقة التبادل الأخيرة قبل عام، بعد أن أمضى نحو 23 عامًا في سجون الاحتلال، وكان محكومًا بالسجن لمدة 25 عامًا.

وترافقت هذه الحملة مع اقتحام عشرات المنازل، وتخريب محتوياتها، والعبث بمحتوياتها، والاعتداء على الأهالي، في سياق التصعيد المتواصل الذي تنفذه قوات الاحتلال بحق أبناء شعبنا في مختلف مناطق الضفة الغربية.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى
