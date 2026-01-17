فلسطين أون لاين

طقس فلسطين: غائم وفرصة لسقوط أمطار

17 يناير 2026 . الساعة 07:02 بتوقيت القدس
معاناة النازحين داخل الخيام في غزة مع تساقط الأمطار

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، غائما إلى غائم جزئي، باردًا إلى شديد البرودة، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق.

ووفق الأرصاد، تكون الرياح غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تصل سرعتها في بعض الهبات إلى 60 كم / ساعة، ويكون البحر مائجا.

وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو غائما جزئياً وشديد البرودة، وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، خاصة الشمالية، وتكون الرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغدًا الأحد، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، بارداً خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

المصدر / وكالات
#طقس فلسطين #درجات الحرارة #الحالة الجوية

