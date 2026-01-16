منخفض جوي "كلاسيكي" يقترب.. عودة الأجواء الشتوية والأمطار لعموم البلاد (تفاصيل)

متابعة/ فلسطين أون لاين

تشير آخر خرائط الطقس ومعطيات الأرصاد الجوية إلى تأثر البلاد بـ منخفض جوي شتوي اعتيادي، يعيد الأجواء الماطرة والباردة إلى الواجهة مجدداً خلال يومي الأحد والاثنين. ويُتوقع أن تعود مظاهر الشتاء الحقيقية لتسيطر على المشهد الجوي بعد فترة من الاستقرار.

أبرز خصائص المنخفض الجوي القادم:

هطولات مطرية شاملة: من المتوقع أن تشمل الأمطار أغلب المناطق الجغرافية بكميات متفاوتة، مع إشارات إيجابية لوصول الزخات المطرية إلى قطاع غزة.

انخفاض ملموس في الحرارة: ستشهد درجات الحرارة تراجعاً واضحاً، مما يعيد الإحساس ببرودة الشتاء المعتادة، الأمر الذي يتطلب ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة.

نشاط معتدل للرياح: ستكون الرياح نشطة في بعض الفترات، إلا أنها ستكون أقل حدة وأهدأ بوضوح مقارنة بالمنخفض الجوي السابق.

تصنيف الحالة الجوية

يؤكد خبراء الطقس أن هذه الحالة تندرج ضمن الإطار الشتوي الطبيعي والموسمي المعتاد في مثل هذا الوقت من العام، دون وجود تحذيرات من ظواهر جوية غير مألوفة.