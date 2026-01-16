تحطّم مروحية “بلاك هوك” إسرائيلية أثناء نقلها جوّاً

متابعة/ فلسطين أون لاين

تحطّمت صباح اليوم الجمعة مروحية عسكرية إسرائيلية من طراز "بلاك هوك (ينشوف)" تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، بعد سقوطها بالقرب من منازل في منطقة التجمع الاستيطاني "غوش عتصيون" جنوب القدس المحتلة.

وذلك أثناء محاولة نقلها جوّاً بواسطة مروحية أخرى. ولم تُبلّغ عن وقوع إصابات حتى اللحظة، فيما فتح جيش الاحتلال تحقيقاً في الحادث.

وأشارالإعلام العبري ، فإن المروحية كانت في تدريب اعتيادي الثلاثاء الماضي في المنطقة، لكنها تعرّضت لخلل تقني في ظل ظروف جوية عاصفة، ما اضطر طاقمها للهبوط بها اضطرارياً قرب إحدى المستوطنات في "غوش عتصيون".

وصباح اليوم وصلت مروحية من طراز "يسعور" بهدف رفع المروحية المتعطلة ونقلها إلى قاعدة عسكرية لإصلاحها. وتمكنت من رفعها والتحليق بها لفترة قصيرة فوق منازل المستوطنة، إلا أن الأحزمة التي كانت تربط المروحية المعطلة انقطعت، ما أدى إلى سقوطها على الأرض.

وجاء في بيان لجيش الاحتلال أن "مروحية من طراز ينشوف هبطت الثلاثاء بسبب الأحوال الجوية في منطقة مفتوحة ضمن لواء عتصيون، وأثناء محاولة نقلها صباح اليوم وقع حادث وانفصلت المروحية المعطّلة وسقطت. لا توجد إصابات”.

وأضاف البيان أن قائد سلاح الجو، اللواء تومر بار، وجّه بتشكيل لجنة تحقيق عسكرية لفحص ملابسات الحادث.