"عقب سقوط خيمته خلال المنخفض الجوي الأخير"

استشهاد الأسير المحرر محمد البسيوني في دير البلح

16 يناير 2026 . الساعة 13:22 بتوقيت القدس
...
الشهيد الأسير المحرر محمد أحمد السيد البسيوني

أعلن مكتب إعلام الأسرى، ظهر يوم الجمعة، استشهاد الأسير المحرر محمد أحمد السيد البسيوني من مدينة بيت حانون، بعد تدهور حالته الصحية متأثرًا بإصابته، جراء سقوط خيمته عن سطح بناية في دير البلح بفعل الرياح العاصفة في المنخفض الأخير.

وقال "إعلام الأسرى" في تصريح صحفي، إنّ البسيوني أسير محرر من سجون الاحتلال مرتين، كانت آخرها ضمن صفقة تبادل الأسرى الأخيرة.

وأضاف "قبل أيام سقطت خيمته وهو بداخلها من أعلى مبنى بلدية دير البلح وسط قطاع غزة، نتيجة الرياح العنيفة، ما أدى لإصابته بجروح خطيرة، ونُقل إلى مستشفى شهداء الأقصى وبقي في العناية المركزة حتى أُعلن عن استشهاده".

ويعيش الآلاف في خيام مصنوعة من النايلون والقماش الرقيق، تفتقر إلى أدنى مقومات الحماية من الأمطار والعواصف، فيما يقيم كثيرون في الطرقات والملاعب والساحات العامة والمدارس، دون وسائل تقيهم البرد القارس والرياح العاتية.

ويزيد غياب الوقود من تفاقم المعاناة، إذ تعجز العائلات عن توفير أي وسيلة للتدفئة مع انخفاض درجات الحرارة ليلًا، ما يدفع بعضهم إلى اللجوء لمبانٍ متصدعة وآيلة للسقوط في ظل انعدام البدائل، بعد تدمير معظم المباني ومنع إدخال مواد البناء والإعمار.
 

