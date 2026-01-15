سلطات الاحتلال تمنع وزير شؤون القدس من دخول الضفة

متابعة/ فلسطين أون لاين

استدعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الخميس، وزير شؤون القدس الفلسطيني أشرف الأعور للتحقيق، دون توضيح الأسباب، وسلمته قرارا بمنع دخول الضفة الغربية لمدة 6 أشهر.

وقالت الوزارة، في تصريحات صحفية، إن سلطات الاحتلال سلمت الوزير قرارا بمنعه من دخول الضفة، وذلك عقب استدعائه للتحقيق في مركز المسكوبية بالقدس المحتلة.

وأمهلت سلطات الاحتلال الوزير 72 ساعة لتقديم اعتراض على القرار، الذي يأتي في إطار سياسة إسرائيلية متواصلة تستهدف القيادات المقدسية والمسؤولين الفلسطينيين في المدينة.

ويأتي هذا الاستدعاء بعد عدة أشهر من إصدار قرار مماثل في أبريل/نيسان 2025، منع بموجبه الأعور، وهو من سكان بلدة سلوان في شرقي القدس، من دخول الضفة الغربية لمدة ستة أشهر.

ويذكر أن وزارة شؤون القدس تتخذ من بلدة الرام شمال المدينة مقراً لها، وهي منطقة مصنفة ضمن الضفة الغربية، بينما تُعقد اجتماعات الحكومة الفلسطينية في رام الله وسط الضفة.