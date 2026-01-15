قائد القوة البرية في حرس الثورة: الأمن مستتب.. وسنرد بقوة على أي عدوان

أكد قائد القوة البرية في حرس الثورة الإيراني، العميد محمد كرمي، أنّ "القوات البرية لحرس الثورة على أهبة الجاهزية".

وشدد كرمي على أنّ "القوات المسلحة الإيرانية قوية وجاهزة تماماً، للرد بقوة وحزم على أي خطأ محتمل يرتكبه العدو".

وقال: "جاهزيتنا اليوم ممتازة جداً، وهناك تنسيق عالٍ بين القوات المسلحة، وسوف نرد على أي عدوان برد حاسم. ونحن نعمل باستمرار على تطوير أنفسنا في كل مجال".

كذلك، أضاف: "نحن في مواجهة حرب مركبة شاملة مع العدو اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية وسيبرانية وأمنية ودفاعية".

وأكد أن "الأمن الايراني مستتب من نقطة الصفر الحدودية إلى عمق البلاد"، وتابع: "سنقتلع العين التي تطمع في بلادنا".

وفي وقت سابق، أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية في إيران، اللواء محمد باكبور، أنّ الحرس في أعلى درجات الجاهزية للرد الحاسم على أيّ خطأ في حسابات العدو ومرتزقته المأجورين ذوي السلوك الداعشي".

وأشار إلى أن حرس الثورة "سيفشل المخطّطات الواهمة لحكّام البيت الأبيض وتل أبيب ضد إيران".

المصدر / وكالات