إصابة الأسير المحرر مجاهد بني مفلح بنزيفٍ في الدماغ

نقل الأسير المحرر الصحفي مجاهد بني مفلح إلى المشفى ليلة أمس، عقب تدهور حالته الصحية، وذلك بعد أيام فقط من تحرره من سجون الاحتلال.

وأفادت مصادر عائلية، بأن الأسير المحرر بني مفلح أُدخل إلى غرفة العمليات بعد أن تبين إصابته بنزيف في الدماغ.

و يُذكر أن مجاهد مريض بالسكري وضغط الدم، وقد جرى خلال فترة اعتقاله إعطاؤه عيارات وأدوية مختلفة، بعضها غير مخصص لحالته الطبية.

وفي 11 يناير الجاري، أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عن الصحفي مجاهد بني مفلح من بلدة بيتا جنوبي مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وكانت سلطات الاحتلال قد حوّلت يوم 8 يوليو 2025 بني مفلح للاعتقال الإداري مدة 4 شهور، بعد اعتقاله فجر الـ 28 من حزيران 2025، واحتجازه في مركز توقيف وتحقيق "حوارة" العسكري جنوب نابلس.

وعقب انتهاء قرار الاعتقال الإداري الأول، مددت سلطات الاحتلال بقرار عسكري اعتقال الصحفي مجاهد مدة شهرين إضافيين، ورفضت الإفراج عنه وأصدرت بحق شهرين آخرين بعد انتهاء فترة القرار الثاني.

وسبق أن تعرض بني مفلح للاعتقال مرتين لدى الاحتلال الإسرائيلي، الأولى في عام 2015، وتم الإفراج عنه بعد نحو أسبوع، والثانية في عام 2020، حيث استمرَّ اعتقاله أسبوعين قبل الإفراج عنه بدون صدور حكم بحقه.

