"حماس": جاهزون لتسليم إدارة قطاع غزة للجنة التكنوقراط وتسهيل عملها

طالب حازم قاسم الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الإدارة الأمريكية بإلزام الاحتلال بإكمال استحقاقات المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار والانطلاق نحو المرحلة الثانية.

واعتبر قاسم في تصريحات صحفية تابعتها "فلسطين أون لاين"، أمس الأربعاء، أن إعلان المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف حول إطلاق المرحلة الثانية من خطة ترمب تطور إيجابي مهم.

وقال قاسم إن الحركة جاهزة بشكل تام لتسليم إدارة قطاع غزة للجنة التكنوقراط المستقلة وتسهيل عملها.

وأشار إلى أن "حماس" جاهزة للدخول في مقاربات فلسطينية داخلية بشأن مناقشة قضية سلاح المقاومة، مؤكدًا أنَّ أولوية الحركة الآن بدء عملية إغاثة حقيقية لإنقاذ المدن في قطاع غزة.

ومن جهتها، رحّبت "حماس" بتشكيل اللجنة الإدارية لإدارة قطاع غزة، مشيرةً إلى أنها تعمل بالتنسيق مع الوسطاء من أجل فتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية، إضافة إلى الدفع نحو انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الاحتلال يسعى إلى التنصّل من اتفاق وقف الحرب.

وأعربت الفصائل الفلسطينية المجتمعة في القاهرة، دعمها لتشكيل اللجنة الانتقالية لإدارة قطاع غزة.

وقالت الفصائل، في بيان، إنها تدعم "جهود الوسطاء في تشكيل اللجنة الوطنية الفلسطينية الانتقالية لإدارة قطاع غزة"، داعية إلى توفير "المناخ المناسب" لتمكين اللجنة من تسلّم كامل مهام ومسؤوليات إدارة القطاع بشكل فوري، وبالتعاون مع مجلس السلام واللجنة التنفيذية الدولية التابعة له.

كما دعت الفصائل "مجلس السلام، وبالتنسيق مع الوسطاء، إلى الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها وفتح المعابر وإدخال المساعدات اللازمة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة".

في القاهرة، عقدت مجموعة من الفصائل والقوى الفلسطينية اجتماعًا في العاصمة المصرية القاهرة، في إطار الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى استكمال مراحل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفقًا لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ومعالجة التداعيات الإنسانية والسياسية التي خلّفتها الحرب.

ويأتي الاجتماع استكمالًا لجهود الوساطة التي تقودها كل من مصر وقطر وتركيا، بهدف توحيد الرؤية الوطنية الفلسطينية، والدفع نحو تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، بما يضمن تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتهيئة الظروف لمرحلة التعافي وإعادة الإعمار.

