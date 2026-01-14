ويتكوف يعلن بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار في غزة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلن المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف، اليوم الأربعاء، بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال ويتكوف، إن واشنطن تتوقع من حركة حماس الالتزام الكامل بتعهداتها الواردة في اتفاق وقف إطلاق النار، مشددًا على ضرورة إعادة جثة آخر أسير إسرائيلي.

وأوضح المبعوث الأميركي أن المرحلة الثانية من الاتفاق تتضمن إنشاء إدارة فلسطينية انتقالية، وبدء عملية نزع السلاح، إلى جانب الشروع في إعادة إعمار كاملة لقطاع غزة.

وأشار إلى، أن المرحلة الأولى من اتفاق غزة شهدت تقديم مساعدات إنسانية تاريخية والحفاظ على وقف إطلاق النار.

وأعرب المبعوث الأمريكي، عن امتنانه العميق لقطر ومصر وتركيا على الجهود التي بذلوها ومكنت من تحقيق كل هذا التقدم في غزة.