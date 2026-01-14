هيئة البترول تحذّر من مخالفات في توزيع الغاز وتدعو للإبلاغ الفوري

متابعة/ فلسطين أون لاين

حذّرت الهيئة العامة للبترول في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، من أي تجاوزات قد ترافق عملية توزيع أسطوانات الغاز، داعية المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات المعتمدة لضمان الحصول على الأسطوانة بالوزن والسعر الصحيحين، ومنع أي تلاعب محتمل داخل نقاط التوزيع.

وأكّدت الهيئة، في بيان صحافي، ضرورة قيام المواطن بوزن أسطوانة الغاز عند تسليمها فارغة للموزّع، ثم إعادة وزنها بعد تعبئتها مباشرة على ميزان نقطة التوزيع، للتحقق من مطابقة الوزن المعتمد رسميًا.

وشدّدت على أنه في حال رصد أي نقص في الوزن أو وجود خلل، يتوجب توثيق ذلك عبر تصوير ميزان الوزن للأسطوانة الفارغة والمعبأة باستخدام الهاتف المحمول، ومن ثم التقدم بشكوى رسمية من خلال منظومة توزيع الغاز المعتمدة.

وأوضحت الهيئة أن آلية السداد المعتمدة تنص على الدفع البنكي بنسبة لا تقل عن 70% من قيمة الأسطوانة، معتبرة أن رفض الموزّع إجراء عملية الوزن، أو عدم توفر ميزان داخل نقطة التوزيع، أو الامتناع عن قبول الدفع البنكي، يُعد مخالفة واضحة تستوجب الإبلاغ الفوري.

ودعت المواطنين إلى التواصل المباشر مع موظفي الهيئة أو مع المباحث العامة عند تسجيل أي مخالفة، وفي حال تعذر ذلك، يمكن تقديم شكوى عبر النظام الإلكتروني الخاص بتوزيع الغاز.

وأكدت الهيئة في ختام بيانها بالتأكيد على أهمية تعاون المواطنين، مشيرة إلى أن توثيق الشكاوى يسهم في ضبط عملية التوزيع، والحد من المخالفات، وضمان حماية حقوق المواطنين والموزعين على حد سواء.