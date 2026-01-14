"حماس": لا مشكلة لدينا في الأسماء المقترحة لعضوية لجنة إدارة غزة

أكد مصدر قيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، يوم الأربعاء، أنه لا مشكلة للحركة في الأسماء المقترحة لعضوية لجنة إدارة قطاع غزة.

وقال المصدر القيادي في تصريح مقتضب للتلفزيون العربي، "لا مشكلة لدينا في الأسماء المقترحة لعضوية لجنة إدارة قطاع غزة".

وفي هذا السياق، أشار الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم إلى أن الحركة تحلَّت بالمسؤولية الوطنية في كل المحطات، وانحازت على الدوام لمصالح شعبنا العليا.

وأضاف قاسم "اليوم تتحرك حماس ضمن هذا المعني الوطني الأصيل".

وحول تفاصيل اجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة، أشار مصدر مصري للتلفزيون العربي إلى أن الاجتماع يبحث ترتيبات نقل السلطة في قطاع غزة إلى لجنة التكنوقراط.

وقال المصدر، إن "هناك توافقًا بشأن أعضاء لجنة إدارة قطاع غزة المكونة من 15 شخصا".

وأضاف أن "لا اعتراضات أميركية أو إسرائيلية بشأن أعضاء لجنة إدارة قطاع غزة"، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن يعلن الوسطاء بشكل متزامن مساء اليوم عن لجنة إدارة قطاع غزة.

وأشار المصدر إلى توافق بشأن آلية تشغيل معبر رفح بمشاركة بعثة الاتحاد الأوروبي ونحو 200 موظف من السلطة الفلسطينية.

وأعلنت "حماس"، أمس الثلاثاء، وصول وفدها برئاسة الدكتور خليل الحية رئيس الحركة في قطاع غزة إلى العاصمة المصرية القاهرة.

وقالت الحركة، في بيان صحافي، إن الوفد سيجري مباحثات مع القيادة المصرية حول استكمال تطبيق بنود اتفاق وقف إطلاق النار واستكمال تطبيق المرحلة الأولى، بما فيها فتح معبر رفح في الاتجاهين.

وكما سيبحث، بحسب البيان، تسريع الدخول في المرحلة الثانية، بما في ذلك تشكيل اللجنة الإدارية، واستكمال انسحاب الاحتلال من قطاع غزة.

وأشارت الحركة، إلى أنه من المقرر أن يجري الوفد لقاءات مع قادة القوى والفصائل الفلسطينية لمناقشة التطورات السياسية والميدانية المتلاحقة في قطاع غزة والضفة الغربية.

