449 شهيدًا منذ إعلان وقف إطلاق النَّار وحصيلة جديدة لوفيات انهيار المباني بغزَّة

أصدرت وزارة الصحة بغزة، يوم الأربعاء، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إن 15 شهيدًا منهم شهيدان جديدان و13 شهيدًا جرى انتشالهم، وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت وفاة مواطن وإصابة آخر نتيجة انهيار مبنى، مما يرفع عدد الضحايا جراء انهيار المباني منذ بداية فصل الشتاء إلى 25 حالة وفاة.

ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر)، بلغ إجمالي عدد الشهداء 449، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 1,246، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 710 شهداء.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن عدد ضحايا حرب الإبادة الجماعية وصل إلى 71,439 شهيدًا و 171,324 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

المصدر / فلسطين أون لاين