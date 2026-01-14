فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

طائرة نتنياهو تغادر "الأجواء الإسرائيلية".. هل هي رسالة ما قبل العاصفة؟

وثائق سرية مُسرّبة واستدعاء هرتسي هاليفي للشهادة.. ما القصة؟

ارتفاع معدلات تشوهات المواليد والولادة المبكرة في غزة خلال 2025

مئات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

توصيات إسرائيلية لتقييد وصول الفلسطينيين إلى الأقصى خلال رمضان المقبل

الزعيم الروحي للدروز في السويداء بسوريا: "نحن جزء من وجود إسرائيل"

أزمة سياسية في "إسرائيل".. فوضى دستورية وتحدٍّ صريح للمحكمة العليا

الاحتلال يشرع بهدم منزل قيد الإنشاء شرق بيت لحم

مرشَّحون لعضوية "لجنة إدارة غزة" يتلقّون رسائل للاجتماع في القاهرة.. (طالع التفاصيل)

مدير شؤون الأونروا في الضفة يحذِّر من تقويض الوجود التشغيلي للوكالة في القدس

طائرة نتنياهو تغادر "الأجواء الإسرائيلية".. هل هي رسالة ما قبل العاصفة؟

14 يناير 2026 . الساعة 12:25 بتوقيت القدس
...
طائرة جناح صهيون الخاصة بتنقلات برئيس حكومة الاحتلال نتنياهو

أفادت القناة 12 العبرية، قبل قليل، بإقلاع طائرة "جناح صهيون" الخاصة برئيس "الحكومة" الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى خارج "إسرائيل"، في خطوة لافتة تأتي في توقيت إقليمي بالغ الحساسية.

وذكّرت القناة صباح الأربعاء، بأن الطائرة نفسها كانت قد أُخرجت من "إسرائيل" خلال جولة المواجهة الأخيرة مع إيران، ضمن إجراءات احترازية اتُّخذت آنذاك في ظل تصاعد التوترات العسكرية.

وتزامن إقلاع الطائرة مع تزايد مؤشرات سياسية وعسكرية تتحدث عن احتمال وشيك لشن هجوم أمريكي ضد إيران، ما فتح باب التساؤلات حول دلالات هذه الخطوة وما إذا كانت مرتبطة باستعدادات أمنية أو تطورات مرتقبة على مستوى المنطقة.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي يوضح أسباب مغادرة الطائرة أو وجهتها، في وقت تترقب فيه الأوساط الإقليمية والدولية مسار التصعيد المتسارع وتداعياته المحتملة.

ونقلت رويترز عن 3 دبلوماسيين أنه نُصح بعض الأفراد بمغادرة قاعد العديد الجوية الأمريكية في قطر بحلول هذا المساء.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية في ظل المخاوف من التصعيد: تقارير من تركيا تفيد بأن وزير الخارجية التركي تحدث مرتين منذ ليلة أمس مع وزير الخارجية الإيراني.

المصدر / فلسطين أون لاين 
#إسرائيل #بنيامين نتنياهو #طائرة نتنياهو #ضرب إيران #الحرب على إيران #طائرة صهيون #جناح صهيون

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة