طائرة نتنياهو تغادر "الأجواء الإسرائيلية".. هل هي رسالة ما قبل العاصفة؟

أفادت القناة 12 العبرية، قبل قليل، بإقلاع طائرة "جناح صهيون" الخاصة برئيس "الحكومة" الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى خارج "إسرائيل"، في خطوة لافتة تأتي في توقيت إقليمي بالغ الحساسية.

وذكّرت القناة صباح الأربعاء، بأن الطائرة نفسها كانت قد أُخرجت من "إسرائيل" خلال جولة المواجهة الأخيرة مع إيران، ضمن إجراءات احترازية اتُّخذت آنذاك في ظل تصاعد التوترات العسكرية.

وتزامن إقلاع الطائرة مع تزايد مؤشرات سياسية وعسكرية تتحدث عن احتمال وشيك لشن هجوم أمريكي ضد إيران، ما فتح باب التساؤلات حول دلالات هذه الخطوة وما إذا كانت مرتبطة باستعدادات أمنية أو تطورات مرتقبة على مستوى المنطقة.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي يوضح أسباب مغادرة الطائرة أو وجهتها، في وقت تترقب فيه الأوساط الإقليمية والدولية مسار التصعيد المتسارع وتداعياته المحتملة.

ونقلت رويترز عن 3 دبلوماسيين أنه نُصح بعض الأفراد بمغادرة قاعد العديد الجوية الأمريكية في قطر بحلول هذا المساء.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية في ظل المخاوف من التصعيد: تقارير من تركيا تفيد بأن وزير الخارجية التركي تحدث مرتين منذ ليلة أمس مع وزير الخارجية الإيراني.

المصدر / فلسطين أون لاين