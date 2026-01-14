الزعيم الروحي للدروز في السويداء بسوريا: "نحن جزء من وجود إسرائيل"

أدلى الزعيم الروحي لطائفة الدروز في السويداء، حكمت الهجري، بتصريحات مثيرة للجدل حول الوضع السياسي في جنوب سوريا وطبيعة العلاقة مع دولة الاحتلال، قال فيها إنهم يرون أنفسهم "جزءا لا يتجزأ من منظومة وجود دولة إسرائيل"، معتبرا أن إسرائيل يمكن أن تكون "الجهة الضامنة والمخولة الوحيدة في أي اتفاق مستقبلي".

وجاءت تصريحات الهجري في مقابلة مع موقع "واي نت" الإسرائيلي التابع لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، حيث أشار إلى أن مطلبه هو "الاستقلال التام"، مع إمكانية القبول بمرحلة انتقالية بإشراف جهة ضامنة، حدّدها بـ(إسرائيل).

وأثارت هذه التصريحات موجة واسعة من الجدل والغضب على منصات التواصل الاجتماعي، ترافقت مع ردود فعل حادة من شخصيات محلية وناشطين.

خائن وعميل

وكان من أبرز هذه الردود ما صدر عن مدير أمن مدينة السويداء، سليمان عبد الباقي، الذي ظهر في مقطع فيديو وجّه فيه رسالة شديدة اللهجة إلى الهجري، واصفا إياه بأنه "خائن وعميل ومندس"، ومؤكدا أنه لا يمثل السوريين ولا أبناء السويداء.

وشدد عبد الباقي على أن ما وصفه بـ"تفريط الهجري" لا يمس كرامة أبناء بني معروف، مؤكدا أن أبناء الطائفة "عرب أقحاح وأبناء هذه الأرض"، وأن وجودهم وهويتهم غير مرتبطين بأي دولة أو كيان خارجي. وأضاف أن أبناء الطائفة قدموا "مئات بل آلاف الشهداء" دفاعا عن كرامة سوريا ووحدتها واستقلالها.

وفي السياق ذاته، اعتبر كتّاب وناشطون أن تصريحات الهجري لوسائل إعلام إسرائيلية تمثل، بحسب تعبيرهم، اصطفافا مع "العدو" في لحظة إقليمية حساسة، مشيرين إلى أن هذا الخطاب لا يستهدف سوريا وحدها، بل ينسجم مع مشاريع توسعية وهيمنية مرفوضة شعبيا.

