مرشَّحون لعضوية "لجنة إدارة غزة" يتلقّون رسائل للاجتماع في القاهرة.. (طالع التفاصيل)

كشفت مصادر صحفية، صباح يوم الأربعاء، أن المرشحين لعضوية لجنة إدارة قطاع غزة تلقوا رسائل تدعوهم لاجتماع في القاهرة.

وقالت مصادر للتلفزيون العربي، إن أعضاء لجنة إدارة قطاع غزة الموجودون داخل القطاع يستعدون للسفر إلى القاهرة.

وأشارت إلى أن القاهرة تخطط للإعلان عن لجنة إدارة قطاع غزة قبل إعلان ترمب عن بدء المرحلة الثانية من اتفاق غزة.

وذكرت، أنَّ نائب وزير التخطيط السابق علي شعث هو المرشح لرئاسة لجنة إدارة قطاع غزة، موضحةً أن اجتماعات الفصائل الفلسطينية في القاهرة ستناقش أسماء بديلة لمرشحي لجنة تكنوقراط جرى الاعتراض عليهم.

وأعلنت حركة المُقاومة الإسلامية "حماس"، أمس الثلاثاء، وصول وفدها برئاسة الدكتور خليل الحية رئيس الحركة في قطاع غزة إلى العاصمة المصرية القاهرة.

وقالت الحركة، في بيان صحافي، إن الوفد سيجري مباحثات مع القيادة المصرية حول استكمال تطبيق بنود اتفاق وقف إطلاق النار واستكمال تطبيق المرحلة الأولى، بما فيها فتح معبر رفح في الاتجاهين.

وكما سيبحث، بحسب البيان، تسريع الدخول في المرحلة الثانية، بما في ذلك تشكيل اللجنة الإدارية، واستكمال انسحاب الاحتلال من قطاع غزة. وأشارت الحركة، إلى أنه من المقرر أن يجري الوفد لقاءات مع قادة القوى والفصائل الفلسطينية لمناقشة التطورات السياسية والميدانية المتلاحقة في قطاع غزة والضفة الغربية.

المصدر / فلسطين أون لاين