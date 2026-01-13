حماس تعلن وصول وفد قيادي برئاسة خليل الحية إلى القاهرة

فلسطين أون لاين

13 يناير 2026 . الساعة 20:30 بتوقيت القدس
متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت حركة المُقاومة الإسلامية "حماس"، وصول وفد قيادة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" برئاسة الدكتور خليل الحية رئيس الحركة في قطاع غزة مساء اليوم الثلاثاء إلى العاصمة المصرية القاهرة.

وقالت الحركة، في بيان صحافي، إن الوفد سيجري مباحثات مع القيادة المصرية حول استكمال تطبيق بنود اتفاق وقف إطلاق النار واستكمال تطبيق المرحلة الأولى، بما فيها فتح معبر رفح في الاتجاهين.

 كما سيبحث، بحسب البيان،  تسريع الدخول في المرحلة الثانية، بما في ذلك تشكيل اللجنة الإدارية، واستكمال انسحاب الاحتلال من قطاع غزة.

وأشارت الحركة، إلى أنه من المقرر أن يجري الوفد لقاءات مع قادة القوى والفصائل الفلسطينية لمناقشة التطورات السياسية والميدانية المتلاحقة في قطاع غزة والضفة الغربية.

