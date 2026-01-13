اليونيسيف: أكثر من 100 طفل قتلوا في غزة منذ وقف إطلاق النار

وكالات/ فلسطين أون لاين

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، يوم الثلاثاء، أن أكثر من 100 طفل قتلوا في قطاع غزة منذ وقف إطلاق النار، في تشرين الأول/أكتوبر، بما في ذلك أطفال قتلوا في هجمات بطائرات إسرائيلية مسيرة وأخرى بمروحيات.

وقال المتحدث باسم اليونيسف، جيمس إلدر، للصحفيين في إحاطة إعلامية للأمم المتحدة عبر الفيديو من غزة، إنه "قُتل أكثر من 100 طفل في غزة منذ وقف إطلاق النار، ما يعني مقتل صبي أو فتاة يوميا تقريبا خلال فترة وقف إطلاق النار".

وأضاف مشيرا إلى القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع أنه "لا يزال البقاء على قيد الحياة غير مضمون، ورغم تباطؤ عمليات القصف وإطلاق النار وتراجعها خلال وقف إطلاق النار، فإنها لم تتوقف".

وذكر أن جميع الوفيات تقريبا، التي تشمل 60 ولدا و40 بنتا، نتجت عن الهجمات العسكرية الإسرائيلية بما في ذلك الغارات الجوية وغارات الطائرات المسيرة وقصف الدبابات وإطلاق النار وهجمات الطائرات المسيرة رباعية المراوح، وقليل منها كان نتيجة مخلفات الحرب التي انفجرت.

وأضاف أنه من المرجح أن يكون هذا الإحصاء أقل من الواقع لأنه يستند فقط إلى الوفيات التي توفرت عنها معلومات كافية.