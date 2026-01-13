فلسطين أون لاين

استشهاد أكثر من 100 طفل في غزة منذ وقف إطلاق النار

13 يناير 2026 . الساعة 19:30 بتوقيت القدس
صورة من الأرشيف
وكالات/ فلسطين أون لاين

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، يوم الثلاثاء، استشهاد أكثر من 100 طفل في قطاع غزة منذ وقف إطلاق النار، في تشرين الأول/أكتوبرالماضي.

وقال المتحدث باسم اليونيسف، جيمس إلدر، للصحفيين في إحاطة إعلامية للأمم المتحدة عبر الفيديو من غزة، إن أكثر من 100 طفل استشهدوا في غزة منذ وقف إطلاق النار، ما يعني استشهاد صبي أو فتاة يوميا تقريبا خلال فترة وقف إطلاق النار".

وأضاف مشيرا إلى القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع أنه "لا يزال البقاء على قيد الحياة غير مضمون، ورغم تباطؤ عمليات القصف وإطلاق النار وتراجعها خلال وقف إطلاق النار، فإنها لم تتوقف".

وأشار المتحدث إلى أن هؤلاء الأطفال، وهم 60 صبيا و40 فتاة، قُتلوا إما في "قصف جوي وغارات بمسيرات بعضها انتحارية، أو في قصف بالدبابات وبالذخيرة الحية"، مرجحًا أن تكون الحصيلة الفعلية أعلى مما ذكر.

 

