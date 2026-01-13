الدفاع المدني بغزَّة: مراكز إيواء بأكملها تضررت وآلاف المباني آيلة للسقوط

أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة، يوم الثلاثاء، تسجيل 4 حالات وفاة بسبب البرد، وحالات لتطاير خيام النازحين في المنطقة الغربية من مدينة غزة.

وقال الدفاع المدني، في تصريحات صحفية تابعتها " "، إنَّ مراكز إيواء بأكملها تضررت وأصبحت لا تصلح كمأوى، مشيرًا إلى تلقِّي مئات من المناشدات بسبب شدة البرد خلال الساعات الماضية.

ورصد الدفاع المدني تدفقًا من المرضى على المستشفيات خاصة الأطفال بسبب أمراض البرد، لافتًا إلى أن أعدادًا كبيرة من الأمهات يتزاحمن على المشافي لعلاج أطفالهن من البرد.

وتابع " لا نستطيع أن نفعل شيئا لإغاثة المواطنين الذين يعانون من البرد الشديد".

وأشار الدفاع المدني إلى أنَّ القادم على غزة صعب، مضيفًا "سنشهد حالات وفاة جديدة وانهيارات جديدة".

وأكمل " معظم المناشدات التي تلقيناها هي بخصوص تطاير الخيام بسبب الرياح".

وأكد أن هناك آلافًا من المباني في قطاع غزة آيلة للسقوط في أية لحظة، لافتًا إلى أنَّ الخطر القادم على السكان يتمثل في انهيار المباني.

وأوضح أنَّ معظم مباني قطاع غزة تحتاج لإعادة تقييم للتحقق من مدى صلاحيتها للسكن.

وطالب الدفاع المدني المجتمع الدولي التحرك على الأرض لحماية سكان غزة من البرد الشديد، مشددًا على أن القطاع لا يحتاج إلى حل داخلي بل لحل دولي ويجب الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة وبدء إعادة الإعمار.

المصدر / فلسطين أون لاين