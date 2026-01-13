"حماس": ندعو المجتمع الدوليّ للتَّحرُّك العاجل لإغاثة قطاع غزَّة

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم، أن استمرار ارتقاء الشهداء بفعل البرد من الأطفال وكبار السن، وانهيار المنازل المقصوفة والمدمرة، وانتشار الأمراض، يؤكد أن قطاع غزة ما زال يعيش أبشع أنواع الإبادة الجماعية.

وقال قاسم في تصريح صحفي، يوم الثلاثاء، "إنه من المؤسف أن تقف كل المنظومة الدولية عاجزة عن تقديم الإغاثة لأهلنا في قطاع غزة رغم تكرار المناشدات، مع استمرار الحصار الصهيوني المفروض على القطاع".

ودعا قاسم الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والمجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لإغاثة غزة وكسر الحصار الصهيوني، وعدم السماح لحكومة اليمين الصهيونية بالاستمرار في إبادة شعبنا في قطاع غزة.

وارتقى 4 شهداء وأُصيب آخرون، جراء انهيار أجزاء من مبنيين متضررين من قصف إسرائيلي في مدينة غزة، بفعل الرياح الشديدة.

ويشهد قطاع غزة منذ صباح الجمعة الماضية، منخفضًا جويًا مصحوبًا بأمطار ورياح قوية، ما فاقم من معاناة النازحين الذين يعيشون في خيام هشة لا تحتمل الظروف المناخية القاسية.

ويعيش الآلاف في خيام مصنوعة من النايلون والقماش الرقيق، تفتقر إلى أدنى مقومات الحماية من الأمطار والعواصف، فيما يقيم كثيرون في الطرقات والملاعب والساحات العامة والمدارس، دون وسائل تقيهم البرد القارس والرياح العاتية.

المصدر / فلسطين أون لاين