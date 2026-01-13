"إسرائيل" في حالة تأهب.. خطة عسكرية جديدة لحرب متعددة الجبهات

ترجمة عبد الله الزطمة

أعلن جيش الاحتلال، عن إطلاق خطته متعددة السنوات للخمس سنوات المقبلة، والمعروفة باسم خطة "هوشان"، والتي ستدخل حيز التنفيذ في الأول من نيسان/أبريل، وتهدف إلى إعادة بناء قدرات الجيش وتعزيز جاهزيته في ظل استمرار التوتر على مختلف الجبهات، وعلى رأسها إيران وغزة ولبنان.

وتركّز الخطة وفق ما نشر موقع "معاريف"، يوم الثلاثاء، على ثلاثة محاور رئيسية: استعادة القدرات التي استُنزفت خلال الحرب الأخيرة، تعزيز القوة العسكرية التقليدية، وتطوير وسائل قتالية متقدمة، خصوصًا في مجالي الفضاء والبحر.

وبحسب الجيش، فإن "إسرائيل" تستعد لاحتمال القتال على جبهات متعددة، تشمل إلى جانب الدوائر القريبة جبهات أبعد مثل إيران والعراق واليمن.

وفي هذا الإطار، تعتزم المؤسسة الأمنية بناء منظومة أقمار صناعية تضم عشرات الأقمار الصغيرة، لتوفير إنذار مبكر ودقيق لأي إطلاق صواريخ من إيران أو اليمن أو لبنان، وربطها بأنظمة الاعتراض والرادارات، وعلى رأسها نظام "الضوء الأخضر". وتهدف هذه المنظومة إلى تحسين قدرات الدفاع والهجوم وتقليص الاعتماد على الطائرات والجنود في مهام جمع المعلومات.

كما تولي الخطة أهمية متزايدة للبحرية، بعد استخلاص دروس الحرب الأخيرة، سواء في الدفاع أو الهجوم. ويشمل ذلك توسيع أسطول السفن الصاروخية عبر شراء سفن إضافية من طراز "ساعر 6"، وتسريع إدخال سفن "ريشيف" الإسرائيلية الصنع، إضافة إلى اقتناء الجيل الجديد من زوارق "شالداغ" المضادة للغواصات.

ووفقًا للإعلام العبري، تُعد خطة "هوشان" أضخم برنامج لبناء القوة في تاريخ "جيش الاحتلال"، إذ خُصص لها نحو 350 مليار شيكل على مدى عشر سنوات، وسط ترقب لحجم المساعدات العسكرية الأميركية التي ستسهم في تمويلها.

وأكد الجيش أن الخطة تهدف إلى الحفاظ على تفوقه العسكري، لا سيما في مجالات الاستخبارات والتكنولوجيا والقوة النارية، في ظل سباق تسلح متسارع في المنطقة.

المصدر / ترجمة فلسطين أون لاين