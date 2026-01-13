"التربية": قيود الاحتلال المتواصلة في القدس تعطِّل حقي "التعليم والتنقل"

فلسطين أون لاين

13 يناير 2026 . الساعة 10:44 بتوقيت القدس
القيود الاحتلالية تعطل حقي التعليم والتنقل، وتُقوّض أسس العملية التعليمية

 قالت وزارة التربية والتعليم العالي إن إإجراءات الاحتلال المتواصلة بحق قطاع التعليم في مدينة القدس المحتلة، والتي كان آخرها عدم إصدار التصاريح اللازمة لمئات المعلمين والموظفين من حملة هوية الضفة الغربية، تشكّل انتهاكًا خطيرًا وصريحًا للحق في التعليم.

وأوضحت الوزارة في بيان صدر يوم الثلاثاء، أن هذه الإجراءات اضطرت المدارس الأهلية في القدس إلى تعليق دوامها خلال اليومين الماضيين، حفاظًا على سير العملية التعليمية وسلامة كوادرها.

واعتبرت أن هذا القرار الجائر يأتي في إطار سياسة ممنهجة تستهدف ضرب مكونات الهوية الفلسطينية في العاصمة، ويشكّل امتدادًا لحملات التضييق والتهويد والأسرلة التي تطال مرتكزات التعليم في المدينة المقدسة.

وأكدت الوزارة أن التعليم في القدس خط أحمر، مشددة على أن القيود الاحتلالية تعطل حقي التعليم والتنقل، وتُقوّض أسس العملية التعليمية، منوهة إلى أنها ستتابع هذه القضية مع كافة المؤسسات المحلية والدولية، لضمان حماية الحق في التعليم، ودعم صمود المدارس والكادر التربوي والطلبة في وجه هذه السياسات.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية، خاصة اليونسكو واليونيسف، إلى تحمّل مسؤولياتهم إزاء هذه الانتهاكات التي تتنافى مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

