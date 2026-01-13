وفاة رضيع في دير البلح بسبب البرد الشديد

توفي طفل رضيع في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، جراء البرد الشديد الذي يضرب القطاع، منذ فجر يوم الثلاثاء.

وأفادت مصادر طبية في مستشفى شهداء الأقصى، بوفاة طفل يبلغ من العمر عاما واحدا في دير البلح بسبب البرد الشديد، ما يرفع عدد الوفيات نتيجة البرد في القطاع إلى 7 منذ بداية موسم الشتاء.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة أمس الاثنين، وفاه طفلة (7 أيام) وطفل آخر (4 سنوات) نتيجة البرد الشديد مما يرفع وفيات الأطفال نتيجة البرد منذ بداية فصل الشتاء إلى 6 وفيات.

ويزيد منخفض جوي يضرب المنطقة الأوضاع الإنسانية مأساوية في غزة خصوصًا للنازحين الذين يعيشون في خيام لا تصمد أمام الأمطار والرياح والبرد.

وأعلن مصدر في مستشفى الشفاء، وصول 4 وفيات بينهم سيدتان وطفلة جراء انهيار مبنى وجدار غربي مدينة غزة.

ويشهد قطاع غزة منذ صباح الجمعة الماضية، منخفضًا جويًا مصحوبًا بأمطار ورياح قوية، ما فاقم من معاناة النازحين الذين يعيشون في خيام هشة لا تحتمل الظروف المناخية القاسية، وسط تنصل الاحتلال من تنفيذ البروتوكول الإنساني وإدخال البيوت المتنقلة (الكرفانات) ومواد الإعمار.

وقال الراصد الجوي ليث العلامي، إن الأراضي الفلسطينية، بما فيها قطاع غزة، تتأثر بمنخفض جوي سريع ترافقه أمطار ورياح قد تصل سرعتها إلى نحو 80 كيلومترًا في الساعة، محذرًا من ارتفاع موج البحر في المناطق الساحلية.





المصدر / فلسطين أون لاين