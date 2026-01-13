بالأسماء.. تركيا تستقبل الدفعة السابعة من الأسرى المحررين ضمن "طوفان الأحرار"

تواصل الجمهورية التركية استقبال الأسرى الفلسطينيين المحررين المبعدين قسرًا إلى الخارج، والأسرى محررين ضمن صفقة “طوفان الأحرار” التي أُبرمت في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، برعاية قطرية ومصرية، وأتمت آخر مراحلها في أكتوبر/ تشرين أول 2025.

واستقبلت تركيا اليوم دفعة سابعة جديدة من الأسرى المحررين، ضمّت 10 أسرى، ليرتفع بذلك عدد الأسرى الذين استقبلتهم حتى الآن إلى 59 أسيرًا محررًا.

أسماء الأسرى المحررين في الدفعة السابعة:

1. أيمن عبد المجيد سدر

2. محمود موسى عيسى

3. رائد أحمد أبو ضاهر

4. أحمد عادل سعادة

5. أحمد ناصر الشرباتي

6. باهر محمد بدر

7. قاسم عارف عصافرة

8. محمد عبد الباسط حروب

9. جعفر حمدي الزعتري

10. يوسف سعيد زهور

تفصيل دفعات الأسرى التي وصلت إلى تركيا:

الدفعة الأولى: 15 أسيرًا

الدفعة الثانية: أسيران

الدفعة الثالثة: 13 أسيرًا

الدفعة الرابعة: 6 أسرى

الدفعة الخامسة: 9 أسرى

الدفعة السادسة: 4 أسرى

الدفعة السابعة: 10 أسرى

المجموع الكلي: 59 أسيرًا محررًا

ويأتي استقبال هذه الدفعات في إطار سياسة الإبعاد القسري التي يفرضها الاحتلال على عدد من الأسرى المحررين كشرط للإفراج عنهم، في خطوة تُعد انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني وحق الأسرى في العودة إلى وطنهم.

المصدر / فلسطين أون لاين