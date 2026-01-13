الاحتلال يُواصل انتهاكاته لوقف إطلاق النَّار بغزَّة

يواصل الاحتلال الإسرائيلي خروقاته الفاضحة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر القصف الجوي والمدفعي مخلفًا شهداء وإصابات، فيما لا يزال ينفذ عمليات نسف لمنازل المواطنين.

قصفت مدفعية الاحتلال، فجر يوم الثلاثاء، المناطق الشرقية لمخيم البريج، وسط قطاع غزة، فيما شن طيران الاحتلال غارة على مناطق شرقي خان يونس جنوب قطاع غزة.

كما شن طيران الاحتلال الحربي سلسلة غارات شرقي مدينة غزة، بالتزامن مع تنفيذ ثلاث عمليات نسف لمنازل المواطنين جنوب شرقي مدينة غزة.

وذكرت مصادر محلية، بأن طيران الاحتلال الحربي شن عدة غارات عنيفة استهدفت المناطق الشرقية لمدينة دير البلح، وسط القطاع.

وأفادت مصادر محلية، بوفاة طفل في دير البلح وسط قطاع غزة جراء موجة البرد الشديد.

وارتقى 4 شهداء وأُصيب آخرون، جراء انهيار أجزاء من مبنيين متضررين من قصف إسرائيلي في مدينة غزة، بفعل الرياح الشديدة.

وأشارت مصادر صحفية، إلى إصابة عدد من المواطنين جراء سقوط خيمة نازحين من فوق مبنى بلدية ديرالبلح وسط القطاع.

وأعلن المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني قطاع غزة محمود بصل، عن تسجيل 3 حالات وفاة نتيجة انهيارات جزئية لمباني آيلة للسقوط، نتيجة المنخفض الجوي الذي يضرب قطاع غزة حاليًا.

وأكد بصل، أن الوضع خطير جداً، والمباني لم تعد ملاذاً آمناً للسكان، وسط استمرار الأمطار والرياح.

ويشهد قطاع غزة منذ صباح الجمعة الماضية، منخفضًا جويًا مصحوبًا بأمطار ورياح قوية، ما فاقم من معاناة النازحين الذين يعيشون في خيام هشة لا تحتمل الظروف المناخية القاسية.

ويواصل جيش الاحتلال خروقات لوقف إطلاق النار، وارتكب منذ 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، نحو 969 خرقا، وأدت إلى استشهاد أكثر من 425 فلسطينيا، وفق آخر إحصائية صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية.

وخلفت حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة التي استمرت لعامين، أكثر من 71 ألف شهيد و171 ألف جريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء.





المصدر / فلسطين أون لاين