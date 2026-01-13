فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاحتلال يُخطر بقطع الكهرباء والمياه عن مباني "الأونروا" في القدس

"السلام بالقوة"… وهم الخطاب الأميركي - الإسرائيلي

طقس فلسطين: أمطار غزيرة وعواصف رعدية

شهداء وإصابات في انهيار منزلين جراء الرياح الشديدة بغزَّة

زواج فوق الركام ينتهي بشلل دائم

موجة إنفلونزا شتوية تضرب غزة… أطفال بلا دواء في مواجهة البرد والمرض

المنخفضات الجوية تكشف عمق الأزمة البيئية في قطاع غزة

الصحة العالمية: أكثر من 18500 مريض في غزة بحاجة إجلاء طبي

الضفة تحت قبضة الاعتقالات السياسية.. السلطة تواجه أزماتها بالتغوّل على الشارع

بريطانيا.. قرار قضائي ينصف الطبيب أبو ستة ويُسقط جميع الاتهامات

"الوضع ما زال خطيراً"..

الأمم المتحدة: 95 ألف حالة سوء تغذية حاد بغزَّة

13 يناير 2026 . الساعة 09:05 بتوقيت القدس
...
طفل يعاني من سوء التغذية في غزة (أرشيفية)

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إنَّ الوضع الإنساني في قطاع غزة "لا يزال خطيرا" في ظل الظروف الجوية القاسية.

وأعلن دوجاريك خلار مؤتمر صحفي، أمس الاثنين، أن عدد حالات سوء التغذية الحاد ارتفع إلى نحو 95 ألف حالة.

وأشار إلى أن موظفي مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) حذروا من أن الوضع الإنساني في قطاع غزة لا يزال خطيرا، وأوضحوا أن الظروف الجوية القاسية تعرض التقدم المحرز في تلبية الاحتياجات الكبيرة المتعلقة بالمأوى للخطر.

وأضاف: "لا يزال 1.1 مليون شخص بحاجة ماسة إلى المساعدة، في ظل استمرار الأمطار الغزيرة بإلحاق أضرار بمعظم الملاجئ القائمة وتدميرها".

وفيما يتعلق بسوء التغذية، أفاد دوجاريك بأن شركاء الأمم المتحدة في المجال الإنساني أجروا خلال الشهر الماضي فحوصات لأكثر من 76 ألف طفل، تم خلالها رصد نحو 4 آلاف و900 حالة من سوء التغذية الحاد.

وقال: "هذا يرفع إجمالي عدد حالات سوء التغذية الحاد التي تم رصدها في عام 2025 إلى نحو 95 ألف حالة".

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات
#الأمم المتحدة #الحصار الإسرائيلي #الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #سوء التغذية #منع إدخال المساعدات #خرق البروتوكول الإنساني

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة