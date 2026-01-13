الأمم المتحدة: 95 ألف حالة سوء تغذية حاد بغزَّة

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إنَّ الوضع الإنساني في قطاع غزة "لا يزال خطيرا" في ظل الظروف الجوية القاسية.

وأعلن دوجاريك خلار مؤتمر صحفي، أمس الاثنين، أن عدد حالات سوء التغذية الحاد ارتفع إلى نحو 95 ألف حالة.

وأشار إلى أن موظفي مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) حذروا من أن الوضع الإنساني في قطاع غزة لا يزال خطيرا، وأوضحوا أن الظروف الجوية القاسية تعرض التقدم المحرز في تلبية الاحتياجات الكبيرة المتعلقة بالمأوى للخطر.

وأضاف: "لا يزال 1.1 مليون شخص بحاجة ماسة إلى المساعدة، في ظل استمرار الأمطار الغزيرة بإلحاق أضرار بمعظم الملاجئ القائمة وتدميرها".

وفيما يتعلق بسوء التغذية، أفاد دوجاريك بأن شركاء الأمم المتحدة في المجال الإنساني أجروا خلال الشهر الماضي فحوصات لأكثر من 76 ألف طفل، تم خلالها رصد نحو 4 آلاف و900 حالة من سوء التغذية الحاد.

وقال: "هذا يرفع إجمالي عدد حالات سوء التغذية الحاد التي تم رصدها في عام 2025 إلى نحو 95 ألف حالة".

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات