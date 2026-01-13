الصحة العالمية: أكثر من 18500 مريض في غزة بحاجة إجلاء طبي

أعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أن أكثر من 18 ألفًا و500 مريض في قطاع غزة ما زالوا بحاجة إلى إجلاء طبي عاجل.

وقال غيبريسوس في تغريدة على منصة شركة "إكس"، إنَّ "منظمة الصحة العالمية دعمت الأسبوع الماضي الإجلاء الطبي لـ18 مريضًا و36 مرافقًا من قطاع غزة إلى الأردن لتلقي الرعاية الطبية اللازمة لعلاج الإصابات والسرطان والأمراض الخطيرة الأخرى".

وذكر أن أكثر من 30 دولة استقبلت منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 ما يزيد على 10 آلاف و700 مريض من غزة لتلقي العلاج.

وقال: "ولكن أكثر من 18 ألفًا و500 مريض، بينهم 4 آلاف طفل ما زالوا بحاجة ماسة إلى إجلاء طبي عاجل".

ودعا إلى فتح مزيد من الدول أبوابها أمام مرضى غزة، واستئناف عمليات الإجلاء الطبي إلى الضفة الغربية، بما فيها القدس.

وحذرت الصحة العالمية في تقرير سابق من أن نصف مرافق غزة الصحية تعمل بشكل جزئي في ظل نقص حاد بالأدوية والمعدات، مطالبةً بإدخال عاجل وغير مشروط للإمدادات الطبية لإنقاذ الأرواح.

ومن جهتها، أشارت وزارة الصحة في غزة، إلى أن أكثر من 1200 مريض، بينهم 155 طفلًا، استشهدوا بسبب عدم إجلائهم لتلقي العلاج خارج غزة، مبينةً أن القطاع الصحي يعاني نقصًا في الأدوية الأساسية بنسبة 52%، إلى جانب عجز كبير في مستلزمات المختبرات الطبية.

ولفتت الصحة إلى أن 99% من عمليات جراحة العظام في مستشفيات القطاع متوقفة بالكامل، نتيجة عدم توفر الأدوات والمعدات اللازمة، مطالبةً بتدخل عاجل للسماح بإدخال الأدوية والمستلزمات المخبرية إلى غزة بشكل منتظم ودون قيود.





المصدر / فلسطين أون لاين