شهداء وإصابات في انهيار منزلين جراء الرياح الشديدة بغزَّة

ارتقى 4 شهداء وأُصيب آخرون، جراء انهيار أجزاء من مبنيين متضررين من قصف إسرائيلي في مدينة غزة، بفعل الرياح الشديدة.

وأعلن مصدر في مستشفى الشفاء، وصول 4 وفيات بينهم سيدتان وطفلة جراء انهيار مبنى وجدار غربي مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد وفاء شرير (33 عامًا)، نتيجة انهيار جدار منزل غرب غزة تعرض لقصف الاحتلال سابقاً بسبب قوة الرياح والامطار.

وأعلنت المصادر، استشهاد كلًّا من: دعاء منصور حمودة والمسنّ محمد العبد حمودة (72 عامًا) وإصابة آخرين إثر انهيار صالة أفراح تؤوي نازحين، تضررت من قصف إسرائيلي، سابق بسبب قوة الرياح والأمطار في محيط شارع الثورة غربي مدينة غزة.

وأشارت مصادر صحفية، إلى إصابة عدد من المواطنين جراء سقوط خيمة نازحين من فوق مبنى بلدية ديرالبلح وسط القطاع.

وأعلن المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني قطاع غزة ،محمود بصل، عن تسجيل3 حالات وفاة نتيجة انهيارات جزئية لمباني آيلة للسقوط، نتيجة المنخفض الجوي الذي يضرب قطاع غزة حاليًا.

وأكد بصل، أن الوضع خطير جداً، والمباني لم تعد ملاذاً آمناً للسكان، وسط استمرار الأمطار والرياح.

وناشد المتحدث باسم الدفاع المدني الجهات الدولية والمجتمع الدولي بالتحرك السريع لتقديم الدعم والحماية للمدنيين المتضررين.

وفي تصريحات سابقة، أفاد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة بأن 127 ألف خيمة من أصل 135 ألفًا في قطاع غزة أصبحت غير صالحة للإقامة، ما يعرّض مئات آلاف النازحين للبرد القارس دون أغطية أو فرش يحميهم من الأرض والرطوبة، في ظل اشتداد منخفض جوي شديد البرودة وعجز حاد في الإيواء ووسائل التدفئة.

وأشار الثوابتة، في تصريحات صحفية، إلى أن هذه الأزمة ليست ظرفية، بل نتيجة مباشرة لسياسات الاحتلال القائمة على التدمير الشامل، إذ دمّر نحو 90% من البنية العمرانية وشرّد أكثر من مليوني إنسان، وترك أكثر من 288 ألف أسرة بلا مأوى، إضافة إلى الإغلاق الكامل للمعابر لأكثر من 500 يوم ومنع دخول ربع مليون شاحنة مساعدات ووقود، ما فاقم المعاناة الإنسانية.

ويشهد قطاع غزة منذ صباح الجمعة الماضية، منخفضًا جويًا مصحوبًا بأمطار ورياح قوية، ما فاقم من معاناة النازحين الذين يعيشون في خيام هشة لا تحتمل الظروف المناخية القاسية. وقال الراصد الجوي ليث العلامي، إن الأراضي الفلسطينية، بما فيها قطاع غزة، تتأثر بمنخفض جوي سريع ترافقه أمطار ورياح قد تصل سرعتها إلى نحو 80 كيلومترًا في الساعة، محذرًا من ارتفاع موج البحر في المناطق الساحلية.

وأشار العلامي إلى أن الخرائط الجوية تُظهر احتمالية عالية لتأثر المنطقة بمنخفض جوي ذي أصول قطبية اعتبارًا من يوم الاثنين وحتى الأربعاء، محذرًا من تداعياته الخطيرة على النازحين.

ويعيش الآلاف في خيام مصنوعة من النايلون والقماش الرقيق، تفتقر إلى أدنى مقومات الحماية من الأمطار والعواصف، فيما يقيم كثيرون في الطرقات والملاعب والساحات العامة والمدارس، دون وسائل تقيهم البرد القارس والرياح العاتية.



المصدر / فلسطين أون لاين