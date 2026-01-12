بريطانيا.. قرار قضائي ينصف الطبيب أبو ستة ويُسقط جميع الاتهامات

وكالات/ فلسطين أون لاين

أعلنت لجنة تقييم الأهلية لممارسة مهنة الطب التابعة للمجلس الطبي العام في المملكة المتحدة إسقاط جميع الشكاوى المقدّمة ضد الطبيب الفلسطيني البريطاني غسان أبو ستة، ورفض الادعاءات التي اتهمته بدعم العنف و"الإرهاب ومعاداة السامية"، والتي تقدّمت بها جمعية "محامون في المملكة المتحدة من أجل إسرائيل".

وجاء القرار الصادر في 9 يناير/كانون الثاني الجاري بعد جلسات استماع استمرت ثلاثة أيام، خلصت خلالها اللجنة إلى عدم وجود أي أدلة على سوء السلوك المهني أو مخالفة معايير ممارسة المهنة، مؤكدة أن ما نُسب إلى أبو ستة يندرج ضمن إطار حرية التعبير عن الرأي السياسي.

وفي أول تعليق له، قال أبو ستة في تدوينة نشرها عبر منصة إكس: "انتصرنا"، معتبرًا أن القضية كانت محاولة واضحة لـ«تدمير حياته المهنية والشخصية» بسبب مواقفه العلنية الداعمة للقضية الفلسطينية، ومشيرًا إلى تعرضه لتنميط عنصري على خلفية كونه فلسطينيًا وعربيًا.

من جهته، وصف المحامي البريطاني الدولي طيّب علي، مدير المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين، القرار بأنه "انتصار ساحق وتبرئة كاملة" لموكله، مؤكدًا أن المحكمة لم تجد أي أساس قانوني للادعاءات، ولا أي دليل يدعم الاتهامات الخطيرة الموجهة ضده.

وتناولت الشكوى مقالًا كتبه أبو ستة عام 2018، إضافة إلى تدوينتين نشرهما على منصة إكس.

وأكدت اللجنة أنها درست المحتوى كاملًا دون اجتزاء، وخلصت إلى أنه لا يتضمن أي تحريض على العنف أو دعم للإرهاب أو معاداة للسامية، معتبرة أن القارئ العادي يفهم تلك النصوص في سياقها السياسي والتاريخي.

وأشار رئيس لجنة التقييم إلى أن التدوينات محل الخلاف لا تشكّل دعمًا ماديًا أو معنويًا لأي أعمال عنف، وإنما تعبيرًا سياسيًا عن التضامن مع القضية الفلسطينية، ولا تخالف القوانين أو أخلاقيات مهنة الطب.

ويُعدّ غسان أبو ستة من أبرز الجراحين والناشطين الإنسانيين، وهو يشغل منصب رئيس جامعة غلاسكو منذ مارس/آذار 2024، كما كان من أوائل الأطباء الذين دخلوا قطاع غزة خلال حرب الإبادة الإسرائيلية في أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث عمل في مستشفيات غزة رغم الظروف الكارثية.