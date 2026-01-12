مشاهد صادمة لاعتداء شرطة الاحتلال على عمال فلسطينيين

متابعة/ فلسطين أون لاين

كشفت هيئة البث العبرية عن فيديوهات صادمة توثّق اعتداءات عنيفة نفذها عناصر من شرطة الاحتلال بحق عمّال فلسطينيين من بلدة بيت إكسا شمال غرب القدس، بزعم دخولهم إلى المدينة دون تصاريح.

وأظهرت المقاطع المصوّرة توجيه لكمات متتالية لأحد العمّال لنحو نصف دقيقة، إضافة إلى طرح عامل آخر أرضًا وركله بشكل عنيف في الرأس والرقبة والصدر.

وبحسب الهيئة، فإن الاعتداءات وقعت خلال صيف العام الماضي عقب اعتقال العمّال في منطقة بيت حنينا، فيما أقدم عناصر الشرطة على توثيق الاعتداءات بهواتفهم الشخصية في مشهد يعكس التباهي بممارساتهم.

وأشارت إلى أن الفيديوهات عُثر عليها مؤخرًا داخل هاتفي الشرطيين، وذلك بعد اعتقالهما بتهمة فرض أتاوات مالية باهظة على العمّال الفلسطينيين مقابل السماح لهم بالدخول إلى الخط الأخضر.

وتفيد معطيات "الاتحاد العام لعمال فلسطين"، باستشهاد 44 عاملا فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي، واعتقال أكثر من 34 ألفا آخرين، داخل أماكن العمل، أو خلال محاولتهم البحث عن عمل منذ بدء حرب الإبادة في قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وحتى 20 ديسمبر/كانون الأول 2025.

ومنذ بدء حرب الإبادة بغزة، تمنع "إسرائيل" العمال الفلسطينيين من العودة إلى أماكن عملهم، فيلجأ بعضهم إلى تسلق الجدار الفاصل رغم ما يحف المغامرة من مخاطر.

ويحيط بمدينة القدس جدار من الأسمنت والأسلاك الشائكة أقيم معظمه على أراضي الضفة بارتفاع يتجاوز 8 أمتار، وطول يصل إلى نحو 202 كيلومتر، وفق منظمة "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية.

وعام 2004 أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي، رأيا استشاريا بعدم قانونية الجدار، نظرا لتشييده على أراض فلسطينية محتلة.