المالية الفلسطينية تعلن موعد صرف 60% من رواتب أكتوبر

12 يناير 2026 . الساعة 17:34 بتوقيت القدس
صورة تعبيرية
متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة المالية أن موعد صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر تشرين الأول 10/2025، سيكون اليوم الإثنين، الموافق 12/1/2026، بنسبة 60% من الراتب، وبحد أدناه 2000 شيقل.

وأكدت الوزارة أن بقية المستحقات القائمة حتى تاريخه هي ذمة لصالح الموظفين، وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك.

ويأتي هذا الإعلان في ظل أزمة مالية متواصلة تعاني منها السلطة الفلسطينية، أدّت إلى تأخر صرف الرواتب بشكل متكرر، وسط استياء واسع في صفوف الموظفين وعائلاتهم.

وتعود أسباب الأزمة إلى احتجاز "إسرائيل" لأموال الضرائب الفلسطينية، والتي تُقدّر بنحو 6 مليارات شيكل (1.863 مليار دولار أمريكي)، ما يعيق قدرة السلطة على الوفاء بالتزاماتها المالية، وفي مقدمتها دفع الرواتب كاملة وفي موعدها.

