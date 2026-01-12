الداخلية تصدر بيانًا حول جريمة اغتيال مدير مباحث شرطة خانيونس

فلسطين أون لاين

12 يناير 2026 . الساعة 16:44 بتوقيت القدس
مدير مباحث شرطة محافظة خانيونس الشهيد المقدم محمود الأسطل
متابعة/ فلسطين أون لاين

أدانت وزارة الداخلية والأمن الوطني جريمة اغتيال مدير مباحث شرطة محافظة خانيونس، الشهيد المقدم محمود الأسطل، الذي استُهدف بإطلاق نار في منطقة مواصي خانيونس صباح يوم الإثنين، على يد عدد من عملاء الاحتلال.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن جريمة الاغتيال تأتي استكمالًا لدور الاحتلال في استهداف قادة ومنتسبي الأجهزة الأمنية والشرطية، عقب حرب الإبادة، التي ارتقى خلالها أكثر من 2700 شهيد من كوادر وزارة الداخلية والأمن الوطني، بما يشكّل نحو 15% من إجمالي كادر الوزارة.

وأكدت أن هذا الاستهداف الممنهج، سواء خلال الحرب أو استمرارًا لها عبر عملاء الاحتلال، يهدف إلى نشر الفوضى وإعاقة الجهود الكبيرة التي تبذلها الأجهزة الأمنية والشرطية في حفظ أمن المجتمع ومساندة المواطنين.

وتقدّمت وزارة الداخلية بالتعازي لعائلة الشهيد المقدم محمود الأسطل، مؤكدة أنها ستواصل أداء واجبها الوطني والإنساني مهما بلغت التضحيات والتحديات، وأن محاولات الاحتلال وعملائه للنيل من قادة ومنتسبي الأجهزة الأمنية والشرطية لن تثنيها عن القيام بواجبها.

وصباح اليوم، أعلنت وزارة الداخلية بغزة، اغتيال مدير مباحث شرطة خانيونس المقدم محمود أحمد الأسطل إثر تعرضه لإطلاق نار في منطقة المواصي، جنوب قطاع غزة.

وقالت "الداخلية" في بيان مقتضب، يوم الاثنين، إن المقدم محمود أحمد الأسطل (40 عاماً)، تم اغتياله عقب إطلاق النار عليه من قبل عدد من عملاء الاحتلال الإسرائيلي من داخل مركبة كانوا يستقلونها، وفقًا للتحقيقات الأولية.

وأكدت "الداخلية"، أنَّ الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقاً في الحادث، وتعمل على تعقب الجناة.

#قطاع غزة #غزة

