فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

قاسم: حماس قدَّمت مواقف إيجابيَّةً لترتيب الوضع الفلسطينيِّ

إجراءات جديدة لتنظيم عمل مولدات الكهرباء التجارية بغزة

حين يصبح الدِّفء رفاهيةً … شتاء قاس في مخيَّمات غزَّة

بعد فصل المئات تعسفيًا.. اتحاد الموظفين يدخل في نزاع عمل مع إدارة "أونروا"

ترامب يعلن نفسه حاكماً مؤقتاً لفنزويلا وسط توتر سياسي مستمر

7 شهداء خلال الـ 24 ساعة الماضية وحصيلة جديدة لوفيات المنخفض الجوي بغزَّة

أبو سلمية: انتشار فيروسات في غزَّة جراء انهيار المناعة والتجويع

"رائحة الجثث وقذائف الـ RPG تلاحقني".. جندي إسرائيلي يكشف جحيم "كوابيس غزة"

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

الاحتلال يسلِّم جثمان الشهيد شاكر الجعبري من الخليل

إجراءات جديدة لتنظيم عمل مولدات الكهرباء التجارية بغزة

12 يناير 2026 . الساعة 15:35 بتوقيت القدس
...
صورة من الأرشيف
متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت سلطة الطاقة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، عن بدء تنفيذ إجراءات جديدة لتنظيم عمل مولدات الكهرباء التجارية، ضمن مساعيها لضبط هذا القطاع وتعزيز الالتزام بالمعايير الفنية وشروط السلامة المعتمدة.

وطالبت السلطة، في بيان صحافي، جميع أصحاب المولدات التجارية، سواء العاملة حاليًا أو التي يجري إنشاؤها، بضرورة التقدم بطلبات رسمية للحصول على رخصة توليد وتوزيع الكهرباء وفق النظام المعمول به، عبر بوابة الدخول الحكومي الموحد.

وأشارت إلى أن استمرار عمل أي مولد تجاري مشروط بالحصول على موافقة رسمية سارية المفعول، موضحة أن منح الرخصة يتم بعد استيفاء مجموعة من الشروط، أبرزها الالتزام الكامل بالمعايير الفنية وإجراءات السلامة، وعدم وجود مخالفات أو قضايا تفتيش مسجلة لدى شركة توزيع الكهرباء، إلى جانب خلو سجل المولد من شكاوى مثبتة من المواطنين تتعلق بجودة الخدمة.

وحددت السلطة يوم 10 فبراير 2026 كموعد نهائي لتسوية أوضاع المولدات والحصول على التراخيص اللازمة، مؤكدة أنها ستمنع عمل أي مولد غير مرخص بعد انتهاء المهلة، وستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين بالتعاون مع الجهات المختصة.

كما دعت المواطنين إلى تقديم شكاواهم بحق مزودي خدمة المولدات التجارية إلى وحدة تنظيم الكهرباء في سلطة الطاقة، من خلال الرابط الإلكتروني المعتمد لذلك.

#غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة