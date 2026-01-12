إجراءات جديدة لتنظيم عمل مولدات الكهرباء التجارية بغزة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت سلطة الطاقة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، عن بدء تنفيذ إجراءات جديدة لتنظيم عمل مولدات الكهرباء التجارية، ضمن مساعيها لضبط هذا القطاع وتعزيز الالتزام بالمعايير الفنية وشروط السلامة المعتمدة.

وطالبت السلطة، في بيان صحافي، جميع أصحاب المولدات التجارية، سواء العاملة حاليًا أو التي يجري إنشاؤها، بضرورة التقدم بطلبات رسمية للحصول على رخصة توليد وتوزيع الكهرباء وفق النظام المعمول به، عبر بوابة الدخول الحكومي الموحد.

وأشارت إلى أن استمرار عمل أي مولد تجاري مشروط بالحصول على موافقة رسمية سارية المفعول، موضحة أن منح الرخصة يتم بعد استيفاء مجموعة من الشروط، أبرزها الالتزام الكامل بالمعايير الفنية وإجراءات السلامة، وعدم وجود مخالفات أو قضايا تفتيش مسجلة لدى شركة توزيع الكهرباء، إلى جانب خلو سجل المولد من شكاوى مثبتة من المواطنين تتعلق بجودة الخدمة.

وحددت السلطة يوم 10 فبراير 2026 كموعد نهائي لتسوية أوضاع المولدات والحصول على التراخيص اللازمة، مؤكدة أنها ستمنع عمل أي مولد غير مرخص بعد انتهاء المهلة، وستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين بالتعاون مع الجهات المختصة.

كما دعت المواطنين إلى تقديم شكاواهم بحق مزودي خدمة المولدات التجارية إلى وحدة تنظيم الكهرباء في سلطة الطاقة، من خلال الرابط الإلكتروني المعتمد لذلك.